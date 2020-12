Giannis Antetokounmpo a signé le plus gros contrat de l’histoire de la NBA: une prolongation de contrat de cinq ans et 228 millions de dollars avec les Milwaukee Bucks.

L’accord met un terme aux spéculations rampantes sur l’avenir de la superstar grecque de 7 pieds. En signant l’extension avant la date limite de la semaine prochaine, Antetokounmpo, 26 ans, évite de devenir joueur autonome l’été prochain, alors qu’il était censé être ciblé par un certain nombre d’équipes, dont les New York Knicks et les Golden State Warriors.

« C’est ma maison, c’est ma ville », a annoncé Antetokounmpo sur Twitter. «J’ai la chance de pouvoir faire partie des Milwaukee Bucks pendant les 5 prochaines années. Faisons en sorte que ces années comptent. Le spectacle continue, allons-y.

La somme de 228,2 millions de dollars était le maximum que les Bucks pouvaient offrir à Antetokounmpo, compte tenu des restrictions de la convention collective de la NBA.

En signant l’extension avec les Bucks, Antetokounmpo aide Milwaukee à éviter une autre sortie douloureuse, comme celle de Kareem Abdul-Jabbar en 1975, lorsque le centre All-Star a exigé un échange aux Los Angeles Lakers.

Marc Stein du New York Times a été le premier à rendre compte de l’accord détaillé avec Antetokounmpo, qui comprend une option de joueur pour la saison 2025-26, alors qu’il devrait gagner 51,9 millions de dollars.

Antetokounmpo gagnera 27 millions de dollars en 2020-2021, qui est la dernière année de son contrat précédent.

Les porte-parole des Bucks et l’agent d’Antetokounmpo n’ont pas immédiatement répondu à la demande de confirmation du Daily Mail.

Antetokounmpo surpasse le gardien des Houston Rockets James Harden au sommet de la liste des joueurs les mieux payés de la NBA.

Connu sous le nom de « Freak grec », Antetokounmpo est né à Athènes en 1994 dans une famille nigériane et a grandi aux côtés de ses frères passionnés de basket-ball Francis, Thanasis, Kostas et Alexis – qui ont tous joué en compétition.

En fait, Thanasis, 28 ans, est actuellement sur la liste des Bucks tandis que Kostas a joué dans la NBA G League après un bref passage avec les Dallas Mavericks.

Depuis qu’il a été repêché avec le 15e choix au total du repêchage de la NBA 2013, Antetokounmpo a été nommé dans quatre équipes All-Star, deux deuxièmes équipes All-NBA et deux premières équipes All-NBA. Il est également le joueur défensif en titre de la NBA de l’année.

Les Bucks avaient le meilleur record de la NBA à 56-17 l’année dernière, mais ont été éliminés des séries éliminatoires et de la bulle de la ligue à Disney World par le parvenu Miami Heat.

Milwaukee n’a pas encore atteint la finale de la NBA avec Antetokounmpo.

Les Bucks ont récemment acquis le garde vétéran Jrue Holiday des Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans un métier qui était largement perçu comme un effort pour inciter Antetokounmpo à signer à nouveau à Milwaukee.