Giannis Antetokounmpo marque en moyenne 28 points par match cette saison, le deuxième meilleur de sa carrière, ainsi que 11 rebonds, six passes décisives en carrière, un blocage et un vol, tout en affichant son deuxième meilleur pourcentage de buts sur le terrain.

Les chiffres à eux seuls sont dignes de MVP, et ils suggèrent qu’il est l’un des trois premiers candidats au prix, selon Basketball Reference. Mais vous pouvez à peu près garantir qu’il ne le gagnera pas.

Vous voyez, «The Greek Freak» est une vieille nouvelle. C’est un vieux de 26 ans. Nous avons déjà vu tout cela de lui. En particulier, nous l’avons vu publier des chiffres similaires au cours des saisons précédentes, lorsqu’il a remporté des trophées de MVP consécutifs – l’année dernière et la saison précédente. Passez-le.

NBA en direct: Philadelphie @ Milwaukee 24.04



Samedi 24 avril 20h30





Le problème pour Antetokounmpo est que le prix MVP – autant que les vieux joueurs de basket grincheux aiment prétendre que des analyses avancées prennent le dessus sur le jeu – est dirigé par un récit. Oui, il y a quelques catégories statistiques que les joueurs dominent généralement lorsqu’ils remportent le trophée, mais ce n’est pas une science.

Il n’y a pas de 2 + 2 = 4 ici. Et c’est ce qui rend si amusant de débattre chaque saison. Il n’y a pas de formules, de cases à cocher ni de chiffres à atteindre pour recevoir automatiquement le prix. Ils aident, mais ce n’est pas tout. Cela revient à quelque chose de plus intuitif. Un sentiment instinctif.

Image:

Antetokounmpo a marqué pour le plaisir



Et Antetokounmpo le sait. En 2018-2019, ses points, ses rebonds et ses passes décisives ont tous augmenté. Sa valeur sur les joueurs de remplacement a fait un pas en avant, sa Box Plus Minus a fait un pas de géant et ses actions gagnantes sont allées dans l’espace.

Mais l’histoire de cette saison était de savoir comment LeBron James a quitté la Conférence Est pour rejoindre les LA Lakers et a subi la première blessure majeure de sa carrière.

Le borg qui a été assemblé à Golden State signifiait que Stephen Curry et Kevin Durant se sont annulés. Kawhi Leonard avait rejoint les Raptors de Toronto et les mènerait éventuellement à un championnat, mais il a raté trop de matchs pendant la saison régulière.

















1:55



Giannis a marqué le meilleur but avec 32 points lorsque Milwaukee a devancé Philadelphie en OT



Les Denver Nuggets ont surpris de nombreuses équipes en terminant deuxième dans l’ouest. Paul George a connu la meilleure saison de sa carrière et aurait peut-être pu la gagner s’il n’avait pas subi quelques blessures vers la fin de la saison. Ce qui a laissé James Harden des Houston Rockets et Antetokounmpo.

La différence était qu’Antetokounmpo a catapulté son équipe vers le meilleur record de la ligue, alors que Harden n’a réussi à mener son équipe qu’à la quatrième place dans une conférence occidentale certes forte. ‘The Beard’ avait également déjà remporté le trophée et menacé de le gagner pendant plusieurs saisons, mais il n’arrivait pas à faire quoi que ce soit sur la plus grande scène. Les gens étaient fatigués de le voir publier des chiffres incroyables en saison régulière alors que les Rockets ne pouvaient pas atteindre la finale.

Touche de Bud

Image:

L’entraîneur-chef Mike Budenholzer a aidé à améliorer les Bucks



L’amélioration globale d’Antetokounmpo cette saison a coïncidé avec la croissance des Milwaukee Bucks, en partie grâce à l’arrivée de l’entraîneur Mike Budenholzer.

Après avoir réussi un Atlanta Hawks largement sans étoiles à 60 victoires quelques années plus tôt, Budenholzer a eu l’occasion de montrer ce qu’il pouvait faire avec une véritable option numéro un, et l’impact a été immédiat – prendre une équipe qui a terminé 44-38, sous Jason Kidd et Joe Prunty un an plus tôt, à 60-22.

Le système de Budenholzer consistant à créer de l’espace et à mettre le ballon entre les mains d’Antetokounmpo signifiait que l’attaquant pouvait dominer. Sa taille de 6 pieds 11 pouces signifiait qu’il devrait être gardé par le plus grand joueur de l’opposition pendant la plupart des matchs, mais son premier pas long et rapide l’a aidé à atteindre la jante où il y avait généralement une voie largement ouverte grâce à de bons coéquipiers de tir qui devait être défendu sur le périmètre.

















5:31



Après avoir été nommé MVP au All-Star Game, Antetokounmpo s’est dit heureux que la NBA leur permette de s’exprimer sur l’injustice sociale.



Antetokounmpo a fait fonctionner l’attaque, mais dans les séries éliminatoires, de bonnes équipes défensives l’ont compris. Avec le meilleur défenseur de périmètre de la ligue, Kawhi Leonard, ainsi qu’un autre défenseur de longue date, Pascal Siakam, et l’un des grands les plus intelligents de la ligue au cours des 15 dernières années, Marc Gasol – sans parler de l’un des entraîneurs défensifs les plus créatifs. dans l’histoire récente de Nick Nurse – les Raptors de Toronto ont construit un mur pour la meilleure option des Bucks et ont affaibli l’élan de l’équipe.

Une deuxième année dans ce système a contribué à la familiarité avec l’équipe et a vu Antetokounmpo enregistrer des chiffres encore meilleurs. Ils sont passés de 73,2% de leurs matchs à 76,7, mais une fois de plus, Milwaukee s’est heurté à une scie défensive et à une équipe dynamique, le Miami Heat. L’athlétisme et la longueur de Bam Adebayo, ainsi que la ténacité de Jimmy Butler, ont causé toutes sortes de problèmes pour les Bucks.

Au premier tour des séries éliminatoires contre l’Orlando Magic, Antetkounmpo a récolté en moyenne 30 points, 16 rebonds et six passes décisives en cinq matchs, mais contre le Heat, dans une série qu’il a dû quitter tôt en raison d’une blessure, il avait 26, 13 et cinq. en quatre.

Ce sont encore de grands nombres – MVP digne de la saison régulière – mais la victoire facile de Heat dans la série a montré comment le récit évolue pour Antetokounmpo.

















2:08



Giannis a obtenu le meilleur score avec 35 points en étant nommé MVP du NBA All-Star Game



Fin du livre de contes

Image:

Larry Bird a remporté trois prix de MVP consécutifs pour les Boston Celtics



Même si les chiffres d’Antetokounmpo se sont améliorés à nouveau cette année, il lui aura toujours été difficile de remporter un troisième trophée MVP consécutif. Personne ne l’a fait depuis Larry Bird, et deux de ces saisons ont vu ses Boston Celtics remporter des championnats.

Oui, le MVP est un prix de saison régulière, donc les séries éliminatoires ne devraient pas être considérées, mais les médias – qui votent pour le prix – sont désactivés à moins qu’un joueur ne montre une amélioration continue. Ce n’est pas uniquement un jeu de chiffres. Ce n’est pas une science.

Le moyen de revenir dans la conversation MVP est d’améliorer le succès de votre équipe au niveau suivant et l’ironie est que les Bucks de cette année sont probablement mieux placés pour faire une course plus profonde dans les séries éliminatoires.

















4:08



Découvrez les meilleures pièces de MVP Antetokounmpo de la saison 2019-20



Budenholzer travaille sur de nouveaux schémas défensifs, introduisant des changements et des plans de rotation différents par rapport à ce que l’équipe a généralement utilisé les saisons précédentes. Ils ont également fait une grande mise à niveau dans le département de gestion du ballon – en faisant venir Jrue Holiday pour Eric Bledsoe – et même s’il a fallu un peu de temps pour se mettre au courant avec de nouveaux coéquipiers et un nouveau système, les choses se passent bien.

Le pourcentage de victoires des Bucks au cours de la saison est inférieur cette année à celui des deux dernières, mais ils ont remporté quatre de leurs six derniers matchs. Cela comprend une victoire contre les 76ers de Philadelphie plus tôt cette semaine, qui jouaient sans Ben Simmons. Ils se reverront Samedi sur Sky Sports à 20h30, quand Simmons sera probablement de retour et jouer contre l’une des meilleures équipes défensives de la ligue alors qu’elle sera en pleine forme sera un bon test pour Milwaukee.

En tant que point focal pour deux candidats de joueur défensif de l’année à Simmons et Joel Embiid, sans parler d’un bon casting de soutien défensif comprenant Danny Green, George Hill, Dwight Howard, et même un bon Tobias Harris, c’est dans ces grands matchs que Antetokounmpo doit montrer qu’il a tourné la page.

Vous voulez regarder encore plus de la NBA et de la WNBA mais vous n’avez pas Sky Sports? Obtenez le pack Sky Sports Action and Arena, cliquez ici