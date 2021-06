Giannis Antetokounmpo quitte le match 4 avec un genou gauche en hyperextension, les Bucks attendent les résultats de l’analyse sur la star | Nouvelles de la NBA

Les Milwaukee Bucks sont soudainement confrontés au défi de taille de devoir éventuellement avancer dans leur finale de Conférence de l’Est sans leur double MVP.

Giannis Antetokounmpo a subi une hyperextension de son genou gauche et a été contraint de quitter le match de finale de la Conférence Est des Bucks contre les Hawks d’Atlanta mardi soir.

















0:22



Antetokounmpo s’est blessé lors de la défaite des Milwaukee Bucks contre les Hawks d’Atlanta lors du quatrième match de la finale de la Conférence Est.



« Ce n’est pas bon », a déclaré l’attaquant des Bucks PJ Tucker. « Ce n’est pas bien de perdre quelqu’un dans votre équipe et de perdre votre meilleur joueur, ça pue. »

Les Hawks ont gagné 110-88, soir la série au meilleur des sept à 2-2. Le statut d’Antetokounmpo pour le match 5 à Milwaukee jeudi soir n’est pas connu.

Antetokounmpo défendait un bourrage du centre des Hawks Clint Capela avec 7:14 à jouer au troisième quart lorsque son genou gauche a semblé craquer. Il tomba au sol avec une douleur évidente, grimaçant et serrant son genou.

L’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, a déclaré que l’équipe en apprendrait davantage sur le statut d’Antetokounmpo mercredi.

« Nous prendrons tout comme il vient », a déclaré Budenholzer. « Nous allons l’évaluer. Nous avons une sacrée équipe, une sacrée équipe. Les gars vont se préparer. Ils seront prêts. »

Antetokounmpo est resté allongé plusieurs minutes avant de se lever et de marcher lentement vers les vestiaires. Il était soutenu par son frère, Thanasis Antetokounmpo, et un membre du personnel, alors qu’il quittait le tribunal.

C’était un spectacle effrayant – et un son – pour les Bucks.

« Je l’ai entendu crier », a déclaré Khris Middleton.

Jrue Holiday a ajouté: « Je pense que d’après la façon dont il attrapait sa jambe, il semblait que c’était assez mauvais. »

Antetokounmpo est revenu brièvement sur le banc avant de se diriger à nouveau vers les vestiaires après que les Hawks ont ouvert le match en portant leur avance à 20 points. Peu de temps après, les Bucks ont annoncé qu’il ne reviendrait pas.

« Je ne veux pas parler pour lui », a déclaré Budenholzer lorsqu’on lui a demandé ce qu’Antetokounmpo avait dit à ses coéquipiers lorsqu’il est brièvement revenu sur le banc. « Je sais qu’historiquement, il est impossible de le garder hors du terrain, de le tenir à l’écart de ses coéquipiers. Je suppose qu’il veut jouer et, sinon, faire savoir à ses coéquipiers qu’il est là pour eux. »

Après un début de match lent, Antetokounmpo avait marqué huit de ses 14 points dans les premières minutes de la seconde mi-temps. Après le jam de Capela, les Hawks menaient 62-52 lorsque la star des Bucks a quitté le match.

La perte d’Antetokounmpo a semblé faire dérailler l’élan du retour des Bucks.

Holiday a déclaré que la blessure n’était pas une distraction.

« Non. Nous sommes dans le jeu depuis assez longtemps pour savoir que les gars vont se blesser », a déclaré Holiday. « Tu pries pour que ce ne soit pas sérieux. »

Budenholzer a déclaré qu’Antetokounmpo est « une grande partie de notre âme et de notre fibre. Je suis sûr que l’élément humain et l’inquiétude sont réels. Ils essaient de trouver un moyen d’être là pour lui quand il n’est pas sur le terrain. »

Les Hawks étaient privés de leur meilleur buteur, Trae Young, qui avait une contusion osseuse à la cheville droite.

« Il n’y a pas d’excuses », a déclaré Tucker. « Tout le monde est blessé. Tout le monde se bat contre les blessures. Vous devez vous battre. »

Tucker a déclaré que le jeu des Hawks sans Young devrait servir d’exemple aux Bucks, surtout si Antetokounmpo ne peut pas jouer dans le match 5.

« Chaque jeu, mettez-le sur la ligne et allez-y et prenez-le parce que ce soir c’est ce qu’Atlanta a fait », a déclaré Tucker. « Ils sont allés là-bas et l’ont pris. »