Giannis Antetokounmpo prend place sur le terrain après avoir été expulsé pour une faute technique controversée lors de la victoire des Bucks

La star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a été expulsé de la victoire 120-118 de mercredi contre les Pistons de Détroit pour « deux fautes techniques antisportives », avant que le « Greek Freak » n’offre à certains fans une expérience tout à fait unique.

Au cours du troisième quart-temps au Fiserv Forum de Milwaukee, Antetokounmpo a puissamment dunk sur le centre des Pistons Isaiah Stewart, donnant à Stewart un bref regard baissé avant de revenir en défense.

Cependant, les officiels ont jugé ce bref éclair d’émotion suffisant pour marquer le double MVP avec sa deuxième faute technique de la soirée, entraînant son expulsion du match. Il avait reçu la première faute technique au premier quart-temps pour avoir blasphémé envers les arbitres.

Surpris par la décision, Antetokounmpo s’est assis au bord du terrain dans le siège d’un supporter avant d’être conduit hors du terrain par ses coéquipiers et de retourner aux vestiaires.

“Après le dunk, Giannis se tourne vers son adversaire et le nargue et une faute technique provocante a été sifflée, un comportement antisportif”, a expliqué le chef d’équipe Rodney Mott dans le rapport de piscine après le match. “Et il a été expulsé du jeu, conformément à la règle, parce que deux fautes techniques antisportives, vous êtes expulsé du jeu.”

Le règlement officiel de la National Basketball Association (NBA) dit : « Si un joueur se moque de manière flagrante d’un adversaire, une faute technique doit être infligée.

“Si un acte antisportif antérieur a été commis et si cette situation est FLATANTE, une faute technique doit être constatée et le(s) joueur(s) coupable(s) doivent être expulsés.”

Cependant, il peut être difficile pour les officiels d’évaluer ce qui est ou non une provocation dans le contexte d’un match et de prendre des décisions rapides, notamment parce que la définition de « flagrant » est sans doute subjective et que ce qui constitue une faute de provocation est une zone grise. et susceptible de changer d’un jeu à l’autre.

Le septuple All-Star dunks sur Stewart mercredi. -Stacy Revere/Getty Images

Cependant, la nature controversée de l’expulsion d’Antetokounmpo a suscité un débat.

Le meneur vedette Damian Lillard, qui Milwaukee acquis pendant l’intersaison des Portland Trail Blazers, l’a décrit comme une «mauvaise technologie», tandis que l’entraîneur-chef de première année Adrian Griffin s’est dit «surpris» de la décision.

L’expulsion a également fait la une des journaux compte tenu de l’engagement récent de la NBA à garantir que ses joueurs vedettes soient autant que possible sur le terrain.

En septembrele Conseil des gouverneurs de la NBA a approuvé une nouvelle politique de participation des joueurs dans le but de freiner ce que l’on appelle la « gestion de la charge » – la pratique consistant à mettre les joueurs vedettes au repos pendant la saison régulière.

Il s’agissait d’une « approche modifiée visant à renforcer l’idée que nous sommes une ligue de 82 matchs », avait déclaré à l’époque le commissaire de la NBA, Adam Silver.

Ceci, combiné à l’argument selon lequel les fans paient pour voir les meilleurs joueurs sur le terrain et veulent voir de l’émotion et de l’excitation pendant les matchs, a conduit à des critiques à l’encontre des arbitres sur le terrain. réseaux sociaux pour avoir expulsé Antetokounmpo pour ce qui semblait être une infraction mineure.

Malgré la perte du « Greek Freak », les Bucks ont réussi à s’en sortir avec la victoire, menés par 34 points de Lillard.

Avant son expulsion, Antetokounmpo a contribué 15 points, 10 rebonds, cinq passes décisives et trois contres.

