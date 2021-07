Giannis Antetokounmpo porte Milwaukee Bucks à sa première victoire

Les Milwaukee Bucks sont entrés dans le Forum Fiserv ce soir avec leur saison en jeu, presque. Une défaite ne les aurait pas éliminés, mais cela aurait empiré les chances contre eux car aucune équipe n’est revenue d’un déficit de 3-0 lors des éliminatoires de la NBA. Cependant, Giannis Antetokounmpo n’allait pas laisser les Bucks perdre le match 3, cela aussi à domicile.

Antetokounmpo a repris de la droite où il est parti dans le match 2. Dimanche soir (lundi matin IST), le double MVP a récolté 41 points, 13 rebonds et six passes décisives pour aider Bucks à gagner 120-100 et réduire le Phoenix L’avance des Suns à 2-1. La star grecque a rejoint Shaquille O’Neal en tant que seuls joueurs de l’histoire des finales NBA à avoir enregistré 40 points et 10 rebonds lors de matchs consécutifs.

Non seulement cela, Antetokounmpo est devenu le sixième joueur de l’histoire des finales NBA avec 40 points dans des matchs consécutifs rejoignant Michael Jordan, Jerry West, Shaquille O’Neal, Rick Barry et LeBron James. Mais Antetokounmpo n’a pas tardé à écarter ces comparaisons : « Je ne suis pas Michael Jordan. Quatre lignes droites ? C’est fou. Mais tout ce qui m’importe en ce moment, c’est d’en avoir un de plus. C’est tout. »

L’entraîneur Mike Budenholzer était plein d’applaudissements pour sa star louant son premier jeu d’équipe. « Il fait tout ce qu’il faut pour aider son équipe, pour nous aider », a déclaré Budenholzer. « Il est dans un état d’esprit agressif. Il a fait de bonnes lectures, trouvé des gars, joué contre la zone. Il a juste fait un peu de tout.

Les Suns se sont battus tout au long du match, mais les Bucks se sont retirés en seconde période. Devin Booker a connu son pire match des séries éliminatoires en marquant seulement 10 points sur 3 sur 14 sur le terrain et sur 1 sur 7 en profondeur.

Booker est prêt à dépasser cet effort et à mettre son équipe dans une meilleure position pour le quatrième match. « Ça ne s’est pas bien passé, évidemment, mais il y a des soirées comme celle-ci », a déclaré Booker. « Mais nous avons quelques jours de congé ici. Nous allons revenir à droite et aller sur le film et être prêts mercredi. »

Les Suns avaient une production égale de la plupart de l’équipe, mais aucun joueur n’a été en mesure de marquer 20 points. Chris Paul les a menés avec 19 points et neuf passes décisives, DeAndre Ayton et Jae Crowder ajoutant 18 points chacun. Mikal Bridges est passé de sa performance de 27 points dans le match 2 à seulement quatre ce match.

Avec le quatrième match à domicile, les Bucks chercheront à niveler les séries et à améliorer leur record à domicile en séries éliminatoires à 9-1 avec une autre victoire. Si les Suns se ressaisissent et en prennent un sur la route, une avance de 3-1 les mettra en position de remporter les championnats à domicile lors du match 5.

Le match 4 aura lieu le jeudi 15 juillet à 6h30 IST et sera disponible sur Disney+Hotstar, Star Sports Select et NBA League Pass

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici