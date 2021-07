Giannis Antetokounmpo offre de l’espoir aux Milwaukee Bucks alors que l’ancien MVP impressionne après l’inclusion surprise du premier match | Nouvelles de la NBA

Courant à toute allure, Giannis Antetokounmpo a pourchassé Mikal Bridges, puis s’est envolé pour frapper le drapage rapide de l’attaquant de Phoenix sur le panneau arrière et nier ce qui semblait être deux points faciles pour les Suns.

Le double MVP de la ligue n’a pas perdu de temps à démontrer qu’il était en assez bonne santé pour jouer – et peut-être dominer – les finales de la NBA.

La présence d’Antetokounmpo n’a pas conduit à une victoire des Bucks mardi soir, mais a averti qu’il aurait probablement un impact majeur sur la série. Il a terminé avec 20 points, 17 rebonds et quatre passes décisives en 35 minutes après avoir raté deux matchs en finale de la Conférence Est avec un genou en hyperextension.

« Évidemment, j’essaie de ne pas en parler, mais je me sentais bien », a déclaré Antetokounmpo. « L’équipe médicale m’a autorisé à jouer. Là-bas, j’avais mon équilibre. Je sentais que mon genou était stable. Je ne ressentais pas de douleur. Je me sentais bien. »

















Faits saillants du match d’ouverture de la finale NBA entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns



Il avait l’air bien.

Antetokounmpo a été un démarreur surprise dans le match 1 – un mouvement apparemment discutable – mais le premier jeu offensif des Bucks du match a été un lob pour lui qui a entraîné une paire de lancers francs. Il a utilisé un Euro-step pour éviter les défenseurs lors d’un mouvement vers le panier et a lancé une paire de dunks de base en première mi-temps; le joueur de 26 ans a réussi un double-double au début du troisième quart.

Antetokounmpo se reposait pendant les temps morts, souvent avec une serviette sur les épaules, et ne semblait jamais avoir besoin de traitement spécial. Il s’est entraîné sur le terrain avant la défaite 118-105 de mardi soir et a montré aux officiels des Bucks qu’il était prêt à jouer après avoir été écarté en raison d’une blessure au genou gauche.

« Je ne pense pas qu’il soit à 100% », a déclaré l’attaquant des Bucks Khris Middleton. « Mais il en est proche. »

Un rappel qu’Antetokounmpo n’est pas un robot indestructible est venu lors des interviews d’après-match. Il est monté avec précaution sur le podium pour répondre aux questions, puis est descendu avec précaution par la suite.

Antetokounmpo est connu pour ne pas faire grand cas des blessures. Il a insisté à plusieurs reprises sur le fait que sa situation médicale n’était pas un problème, même s’il admet que sa réaction initiale à la blessure était « je vais être absent pendant un an » et que son genou a enflé jusqu’à deux fois sa taille normale.

Il a déclaré que l’effort pour préparer son genou pour mardi était un processus de 24 heures comprenant un traitement, de l’haltérophilie, l’accès au terrain, des séances de piscine et le maintien du genou surélevé.

















Giannis Antetokounmpo bloque la tentative de Mikal Bridges de marquer lors de la défaite des Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns lors du premier match de la finale NBA



« Je fais de mon mieux pour ne pas m’en remettre à mon genou », a déclaré Antetokounmpo. « Mon genou se sentait bien. Évidemment, quand vous allez jouer à un match, vous ne savez jamais ce qui va se passer. … Je suis juste heureux d’être là-bas et je suis capable d’aider mon équipe de toutes les manières possibles et de participer à ma première finale NBA. J’essaie juste d’attirer mon attention là-dessus et pas sur si mon genou me fait mal. »

Il y aura un énorme intérêt sur la sensation du genou d’Antetokounmpo mercredi, mais il serait imprudent de le compter hors du match 2.

Il a fait son jogging sur le terrain mardi environ deux heures avant de donner un coup de fil avec une grosse paire d’écouteurs sur la tête. L’attaquant athlétique de 6 pieds 11 pouces s’est immédiatement mis au travail, faisant des exercices de dribble sur la ligne de touche, puis effectuant des tirs à trois points.

« Je pense que Giannis a bien joué. J’ai l’impression que lorsque vous vous absentez de trois ou quatre matchs, c’est peut-être un peu difficile de venir au premier match de la finale et de vraiment faire un spectacle comme il le ferait, mais je pense qu’il a bien joué, » L’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, a déclaré. « Il avait l’air bien. Son corps avait l’air bien. »

Budenholzer a déclaré avant le match qu’il était sûr que sa star serait en mesure d’apporter une contribution importante, même s’il ne pouvait pas marquer autant que d’habitude.

Entrant en finale, Antetokounmpo avait une moyenne de 28,2 points, 12,7 rebonds et 5,2 passes décisives en séries éliminatoires.

Les Bucks avaient classé Antetokounpmo comme douteux lundi, mais l’avaient surclassé en douteux plus tôt mardi. Le gardien des Bucks, Jrue Holiday, a déclaré qu’Antetokounmpo avait participé à la fusillade de l’équipe mardi et que l’on s’attendait à ce qu’il joue.

Chris Paul et Antetokounmpo



Antetokounmpo s’est blessé lors du quatrième match de la finale de la Conférence de l’Est lorsqu’il a atterri après avoir sauté pour défendre une passe de lob à Clint Capela d’Atlanta. Il a raté les deux derniers matchs de cette série.

Budenholzer a déclaré lundi qu’Antetokounmpo travaillait sur le terrain et faisait des progrès, mais n’a fourni aucun autre détail.

Il s’avère que l’attaquant était beaucoup plus avancé sur le plan de la santé que beaucoup ne l’avaient prévu. C’est une bonne nouvelle pour une équipe de Milwaukee qui tente de remporter son deuxième titre et son premier depuis 1971.