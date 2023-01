Giannis Antetokounmpo marque un sommet en carrière de 55 pour enflammer les dollars contre les sorciers

Giannis Antetokounmpo a marqué un sommet en carrière de 55 points pour déclencher les Milwaukee Bucks dans une victoire de vengeance sur Washington 123-113 mardi tandis que le meilleur Boston de la NBA était contrarié à Oklahoma City.

L’attaquant vedette grec Antetokounmpo, qui a raté une défaite de 118-95 dimanche contre Washington en raison d’une douleur au genou, a ajouté 10 rebonds et sept passes décisives dans le triomphe, marquant 19 points au quatrième quart pour écraser les Wizards.

Antetokounmpo, qui a réussi 20 sur 33 depuis le sol et 15 sur 16 lancers francs, a marqué 12 points consécutifs des Bucks en retard pour étouffer une tentative de rallye à Washington.

“J’essaie juste de prendre de bonnes décisions, d’être agressif tout au long du match et à la fin de la journée, nous essayons de gagner des matchs”, a déclaré Antetokounmpo.

« Nous jouons du bon basket. On a vraiment bien défendu. Et j’essaie juste de faire tout ce que je peux pour que l’équipe obtienne un W.”

Antetokounmpo n’est devenu que le quatrième joueur de l’histoire de la NBA avec trois matchs consécutifs d’au moins 40 points, 10 rebonds et cinq passes décisives, rejoignant Russell Westbrook, Elgin Baylor et Wilt Chamberlain.

Antetokounmpo a crédité le travail supplémentaire sur sa précision des lancers francs d’un coup de pouce dans son récent score.

“C’est ce que je fais, je travaille”, a déclaré Antetokounmpo. “Beaucoup de gens pensent que mon jeu est ennuyeux, mais j’essaie juste de faire mieux, j’essaie de faire tout ce qu’il faut pour aider mon équipe à gagner.

“En fin de compte, je dois m’améliorer sur la ligne des lancers francs et j’essaie juste d’y mettre du travail supplémentaire, de trouver mes coéquipiers, de créer des trois ouverts et d’essayer d’attaquer dans la peinture autant que possible. Je peux.”

Brook Lopez de Milwaukee a ajouté 21 points et 12 rebonds tandis que la réserve Bobby Portis a récolté 17 points et 13 rebonds pour les Bucks, dont plusieurs ont versé de l’eau sur Antetokounmpo après le match de célébration.

“C’est ça le basket”, a déclaré Antetokounmpo. “C’est ça gagner. Nous avons une excellente équipe. Nous jouons ensemble. Nous le faisons ensemble sur le terrain. C’est ce qu’est Milwaukee et je suis heureux d’être dans une équipe comme ça.”

Le Letton Kristaps Porzingis a marqué 22 points pour mener les Wizards en visite, qui ont connu une séquence de cinq victoires consécutives.

À Oklahoma City, Josh Giddey a marqué 25 points et son partenaire canadien en zone arrière Luguentz Dort en a ajouté 23 pour mener l’hôte Thunder sur Boston 150-117.

Jalen Williams et les réserves Tre Mann et Isaiah Joe ont chacun ajouté 21 points pour le Thunder (16-21), qui a surclassé Boston à chaque quart-temps.

Les Celtics ont vu le meilleur record de la NBA tomber à 26-12, réduisant leur avance dans la Conférence Est à un demi-match contre Brooklyn (25-12) et 1,5 match contre Milwaukee (24-13).

Jaylen Brown a mené Boston avec 29 points et Jayson Tatum en a eu 27 pour les Celtics.

Le thriller de la nuit est venu à Salt Lake City, où De’Aaron Fox de Sacramento a effectué un lay-up avec moins d’une seconde restante pour donner aux Kings de Sacramento un triomphe 117-115 à Utah.

Fox a terminé avec un sommet de 37 points, dont son meilleur quatrième quart-temps en carrière avec 20 points, et Domantas Sabonis a ajouté 21 points, 14 rebonds et huit passes pour les Kings.

L’attaquant finlandais Lauri Markkanen, qui a mené l’Utah avec 28 points, a coulé un 3 points sur une passe de trois quarts de terrain à l’arrivée, mais les officiels ont jugé que le tir avait quitté sa main juste après le buzzer final et n’était donc pas bon.

– Sion absent trois semaines –

Le combat à trois équipes pour la tête de la Conférence Ouest a eu de grandes nouvelles mardi et la star de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, a appris qu’il serait absent pendant au moins trois semaines.

Williamson, avec une moyenne de 26,0 points et 7,0 rebonds par match, a subi un examen IRM mardi qui a confirmé qu’il avait subi une tension aux ischio-jambiers droits lors d’une défaite de 120-111 à Philadelphie lundi et il sera réévalué dans trois semaines, ont déclaré les Pélicans.

Le revers survient avec la Nouvelle-Orléans à 23-14 et dans un combat avec Denver et Memphis pour la tête de la Conférence Ouest.

