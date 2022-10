Giannis Antetokounmpo insiste sur le fait qu’il ne peut pas être considéré comme le meilleur de la NBA sans être champion | Nouvelles de la NBA

Giannis Antetokounmpo est plus avide que jamais de récupérer la couronne de la NBA lors de la 10e saison de la superstar grecque dans la ligue.

À l’époque où il a été pris par les Bucks comme un projet avec le 15e choix du repêchage de la NBA 2013, personne n’aurait pu prévoir comment il allait devenir le joueur bidirectionnel le plus dominant de la ligue.

C’est une autre façon de dire qu’il est le meilleur joueur de basket.

Les dernières notes NBA 2K, qui, comme expliqué dans un article précédent, même les meilleures stars de la NBA y attachent beaucoup d’importance, il est le leader absolu avec sa note de ’97’.

Mais le joueur lui-même dit que sans le championnat NBA en poche pour tout étayer, il ne peut pas prétendre être le meilleur joueur.

Il cherche désespérément à remporter sa deuxième couronne après avoir mené les Bucks à leur premier championnat en un demi-siècle en 2021.

“Est-ce que je crois que je suis le meilleur joueur du monde? Non”, a déclaré Antetokounmpo. “Je pense que le meilleur joueur du monde est la personne qui est la dernière debout, c’est la personne qui emmène son équipe en finale, jusqu’à la ligne d’arrivée et les aide à gagner le match, à gagner des matchs et à devenir champion.

“Je suis devenu jaloux de Golden State et je les ai vus dans le défilé et les ESPY. Vous connaissez ce sentiment maintenant. Vous savez ce qui vous est retiré.”

The Greek Freak a commencé la nouvelle saison comme quelqu’un avec un but singulier. Il entre dans l’affrontement de mercredi soir avec les Brooklyn Nets, en direct sur Sky Sports Arena et événement principal à partir de 00h30 du matin, après avoir marqué 44 points et attrapé 12 planches en moins de 28 minutes sur le sol lors de la victoire contre Houston.

Chiffres ridicules. Il est allé 17 sur 21 depuis le sol, dont 2 sur 3 à trois points l’autre soir. Le joueur de 27 ans, dont le tir au-delà de l’arc est considéré comme sa faiblesse, atteint un clip de 50% dans les deux matchs que les Bucks ont eu jusqu’à présent. S’il arrive même à moins de 10% du maintien de ce chiffre à l’avenir (il a tiré 28,9% sur trois au cours de sa carrière dans la NBA), il sera alors absolument impossible à surveiller. Cela compléterait l’un des ensembles de compétences les plus formidables de l’histoire du jeu.

Les records continuent de tomber pour lui. Après une saison régulière l’année dernière au cours de laquelle Antetokounmpo a atteint un sommet en carrière de 29,9 points et a dépassé Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur buteur de tous les temps des Bucks, contre les Rockets, le joueur de 27 ans est devenu le leader des lancers francs de Milwaukee.

Antetokounmpo est sorti 8 sur 13 de la ligne de faute pour porter son total à 3 508 lancers francs sur 4 891 tentatives (71,7%). Sidney Moncrief a effectué 3 505 lancers francs avec les Bucks de 1979 à 1989.

“C’est une partie de mon jeu que j’ai toujours essayé d’améliorer, toujours essayé d’améliorer”, a déclaré Antetokounmpo. “Le simple fait d’être là-haut, c’est un sentiment formidable.”

Giannis Antetokounmpo a contribué avec 21 points et 13 rebonds alors que Milwaukee a remporté la victoire sur Philadelphie lors de son match d’ouverture de la saison NBA



“Vous manquez de mots pour décrire un joueur comme ça”, a déclaré le centre des Bucks Brook Lopez à propos de son coéquipier. “Je ne peux pas imaginer que vous deviez réellement écrire. Je ne sais pas comment vous n’envoyez pas le même article encore et encore avec les mêmes adjectifs et tout ce genre de choses parce que vous avez besoin de nouvelles façons de décrire simplement comment son jeu grandit, c’est dur.

“Il est évidemment la tête du serpent, le moteur de tout ce que nous faisons. Il sort avec une telle mentalité et une telle concentration que cela se répercute. Cela nous donne à tous de l’énergie.”

Les Nets entrent dans le match de mercredi soir et trouvent toujours leurs repères dans la nouvelle saison, après avoir fait 1-2 au début, mais Kyrie Irving et Kevin Durant ont cuisiné pour 37 points chacun lors de la défaite 134-124 de lundi soir contre les Memphis Grizzlies. Malheureusement pour eux, Ja Morant et Desmond Bane ont tous deux fait mieux avec 38 chacun.

Faits saillants des Brooklyn Nets contre les Memphis Grizzlies lors de la semaine 2 de la saison NBA



Ben Simmons est toujours en train de trouver ses marques avec son nouveau coéquipier, se retrouvant trop souvent dans le pétrin pour être la menace défensive qu’il pourrait devenir. Il est l’un des rares joueurs avec le cadre et la mobilité pour essayer de garder Giannis au moins de manière semi-efficace.

Peut-il se relever pour la bataille contre l’équipage de démolition d’un seul homme qu’est Antetokounmpo et les Bucks très avertis et avertis? Milwaukee est en fait l’équipe la plus âgée et la plus expérimentée de la ligue cette année. Avec Giannis au cœur de les conduire à chaque jeu, ils ont toutes les raisons de croire qu’ils peuvent venger l’abandon de la couronne NBA la saison dernière en remportant tout contre cette année.

Antetokounmpo, soit dit en passant, n’était certainement pas à blâmer pour la défaite en sept matchs des Bucks contre les Celtics de Boston en demi-finale de la Conférence Est la saison dernière. Il a récolté en moyenne 29,6 points, 14,7 rebonds et 7,1 passes décisives contre Boston pour devenir le premier joueur à enregistrer 200 points, 100 rebonds et 50 passes décisives dans une série éliminatoire.

“Je vais toujours être désespéré”, a déclaré Antetokounmpo. “J’essaie toujours de maximiser mon potentiel. J’ai la chance d’être assis à ce siège, vous savez, et je ne vais pas prendre cela pour acquis.”

