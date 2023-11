Giannis Antetokounmpo expulsé au troisième quart contre les Pistons après un dunk

La star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, a été expulsée du match de mercredi soir contre les Detroit Pistons à la 9e minute du troisième quart-temps après un dunk féroce qui a donné aux Bucks une avance de 73-60.

Après être descendu du dunk, Antetokounmpo a regardé l’attaquant des Pistons Isaiah Stewart et il a été évalué techniquement par l’officiel Scott Twardoski.

Antetokounmpo n’a pas pu croire à l’appel et s’est brièvement assis sur un siège au bord du terrain avant de finalement se diriger vers les vestiaires. Il a ensuite suivi brièvement Twardoski après l’appel pour chercher une explication.

Antetokounmpo est parti mercredi sans parler aux médias, mais ses coéquipiers ne croyaient pas qu’il avait mérité cette deuxième faute technique.

Cameron Payne : J’ai été surpris qu’il ait été expulsé. Je n’ai jamais vu ce garçon se faire expulser, donc je suis de son côté.

Jae Crowder : Il a fait une petite grimace et il est parti en courant sans dire un mot. Je pense que c’est pour ça qu’il était si frustré, comme si tu m’avais vraiment mis dehors et que je n’avais rien dit ? Comme pour la première technologie, je pense qu’il dirait qu’il l’a mérité. Il méritait cette première technologie. Le deuxième était comme s’il n’avait pas dit un mot, alors comment le mettre dehors pour ça ? Il m’a définitivement regardé, mais je ne sais pas si c’est une technologie. Je ne sais pas pour celui-là. Mais j’aime juste la façon dont le groupe s’est constitué. Je pense que cette victoire donne un peu de caractère à notre groupe, un peu de confiance pour que tous les autres soient à la hauteur et c’est ce que nous avons fait.

L’entraîneur-chef des Bucks, Adrian Griffin, a déclaré qu’on ne lui avait pas donné de raison pour la deuxième technique, mais qu’il estimait qu’il devrait être plus présent avant même d’en arriver à ce point avec Antetokounmpo.

“Je pense que je dois juste faire un meilleur travail”, a déclaré Griffin. “Giannis ne se plaint pas auprès des arbitres. Il est vraiment respectueux envers les arbitres et je pense que je le laisse tomber en ce sens. Je pense que je dois être un peu plus, juste vocal, pendant les matchs quand il est touché et le défendre un peu mieux. J’ai laissé tomber la balle là-dessus. C’est un jeu émotionnel. Il a réalisé une pièce phénoménale. C’était excitant, émouvant et j’ai pensé qu’il avait évolué assez rapidement. J’ai donc été surpris par la deuxième technique mais c’est à la ligue de décider. Je pensais qu’il avait fait un jeu formidable. Comme je l’ai dit, il est extrêmement respectueux du jeu, des fans et des arbitres. Je pense que je dois juste faire un meilleur travail pour le protéger.

Le double MVP de la ligue a commis sa première faute technique à 3:47 de la fin du deuxième quart-temps loin du ballon, alors que Cade Cunningham de Detroit a été appelé pour une faute sur le meneur des Bucks Damian Lillard.

Thanasis Antetokounmpo a reçu un avis technique peu de temps après que son frère ait quitté le terrain.

Giannis Antetokounmpo a terminé sa soirée avec 15 points à 6 sur 16 aux tirs. Il a également récolté neuf rebonds et cinq passes décisives.

Avant les fautes techniques infligées aux Antetokounmpos, Stewart et Jae Crowder avaient reçu une double faute technique pour une faute hors ballon de Stewart à la suite d’un panier de Bobby Portis. Brook Lopez avait également été touché par une faute technique alors qu’il contestait une faute au deuxième quart.

Le chef d’équipe Rodney Mott et l’arbitre Mitchell Ervin se sont joints à Twardoski, l’arbitre du match, parmi l’équipe des officiels.

Le responsable explique les fautes techniques commises contre Giannis Antetokounmpo au journaliste du pool

Mott a abordé les sifflets avec un journaliste de la piscine après le match (questions en italique) :

Expliquez pourquoi Giannis Antetokounmpo a été sifflé pour une faute technique à 3:47 du deuxième quart-temps. On aurait dit que c’était « hors du ballon », car le jeu était une faute personnelle contre Cade Cunningham qui a envoyé Damian Lillard sur la ligne.

MOTT : Sur le jeu, Giannis se dirige vers le panier et il pense avoir commis une faute. Il s’approche ensuite de l’arbitre du match et lui profère des grossièretés, ce qui constitue une faute technique antisportive et a été infligée à ce moment-là.

Expliquez pourquoi Giannis Antetokounmpo a été sifflé pour une faute technique à 9h00 du troisième quart-temps suite à un dunk et a ensuite été expulsé.

MOTT : Après le dunk, Giannis se tourne vers son adversaire et le nargue et une faute technique provocante a été sifflée, un comportement antisportif. Et il a été expulsé du jeu, conformément au règlement, parce que deux fautes techniques antisportives vous font expulser du jeu.

Combien de fois Giannis a-t-il été expulsé ?

Il s’agit de la quatrième expulsion en carrière d’Antetokounmpo en saison régulière et de la cinquième au classement général :