Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton dominent les Brooklyn Nets alors que les Milwaukee Bucks forcent le septième match | Nouvelles de la NBA

Après le poème épique de 49 points de Kevin Durant dans le match 5, cela a toujours ressemblé à un coup franc pour les Brooklyn Nets. Ils ont eu deux occasions de renvoyer les Milwaukee Bucks chez eux. Maintenant, ils en ont un.

Dès la sortie de la porte, les Nets étaient en possession bâclée et ont commis quatre revirements dans le même nombre de minutes. Trois d’entre eux étaient la faute de James Harden, qui, à l’exception d’une brève explosion au deuxième quart, avait l’air de jouer avec un seul ischio-jambier fonctionnel.

Jrue Holiday a commencé avec un pull-up de milieu de gamme au début, puis un trois alors que Steve Nash a appelé son premier temps mort à mi-chemin du premier quart. Sa réponse était révélatrice : le ballon a été rapidement déplacé entre les mains de Durant sur le bloc en possessions dos à dos, Khris Middleton sous son maillot. Vous n’avez pas besoin que je vous dise comment ces deux possessions se sont terminées.

Le sauteur sans effort de Durant et son vilain mouvement autour de Middleton pour un dunk ont ​​été suivis d’un tir à trois points de Blake Griffin pour couronner une course de 7-0. Concernant, cependant, Harden a dépouillé Giannis Antetokounmpo avec ses mains de voleur de bijoux, mais plutôt que de rugir vers le bas pour un lay-up, il s’est simplement arrêté net dans son élan. Ce n’était pas le joueur que nous avons l’habitude de voir.

Milwaukee a terminé le premier 26-19 au mieux, Jeff Green étant servi sur une assiette avec des frites chaque fois qu’il essayait de rester devant Giannis, à son meilleur tout au long. Même s’il a traité ses lancers francs avec toute l’urgence d’un glacier.

Avec un peu moins de huit minutes à jouer dans la seconde, Durant a pris ses premières minutes de repos après cinq quarts consécutifs de basket-ball en séries éliminatoires.

Ce faisant, Harden est brièvement revenu dans son auto de superstar pour 11 points rapides. Il ne pouvait aller qu’à une vitesse et ressemblait beaucoup à un vieux pétard montant la colline en premier, mais cela n’a pas empêché « The Beard » de se déplacer dans la voie pour les flotteurs ni de reculer pour ces trois pointeurs qui lèchent les lèvres, le régime exact des coups sur lesquels il a prospéré pendant toutes ces années à Houston.

Un barrage à trois points de Middleton a terminé le deuxième, le portant à 17 points au cours de ce seul quart et les Bucks à une avance de 59-48 à la mi-temps. Pendant ce temps, Giannis a récolté 19 points sur neuf tirs (89 %) et sa première mi-temps en séries éliminatoires sans tenter un trois.

Les présages étaient bons. Obtenir le double MVP aussi loin de l’arc et aussi près du panier que possible est une formule de succès aussi simple qu’il y en a dans ce monde.

La seconde mi-temps s’est poursuivie à peu près sur le même schéma, Milwaukee refusant à Durant le ballon à chaque occasion et faisant pression sur Harden au moment où il traversait la moitié du terrain. Le reste des partants de Brooklyn – Griffin, Harris et Green – ne pouvaient rien faire d’autre que de se déplacer sans enthousiasme autour de leurs sets offensifs en réponse.

Alors que l’équipe de Mike Budenholzer pouvait changer avec plaisir chaque choix, Brooklyn n’en avait pas les moyens, Giannis se frayant un chemin jusqu’au panier et Middleton frappant les seaux d’embrayage du milieu de gamme et du périmètre.

filets de Brooklyn Points Rebonds Aides Kevin Durant 32 11 3 Joe Harris 9 4 0 Blake Griffon 12 6 0 Jeff Vert 5 6 2 James Harden 16 5 7

Il était évident que ce match ne serait serré que si Durant devenait une supernova complète et il semblait heureux d’obliger, avec une fiche de 6-8 sur des buts sur le terrain pour 12 points en troisième, dont 10 consécutifs pour son équipe. Peut-être que cela ne semble pas beaucoup compte tenu de son avalanche dans le match 5, mais chaque seau était aussi difficile que possible.

Les Bucks faisaient tout pour l’arrêter et seulement lui et même ainsi, il a quand même marqué 32 points avec chaque bras et main dans l’arène dans son visage.

Dollars de Milwaukee Points Rebonds Aides Giannis Antetokounmpo 30 17 3 PJ Tucker 3 5 1 Brook Lopez 8 5 0 Khris Middleton 38 dix 5 Vacances à Jrue 21 8 5

Durant a maintenant marqué 25 points dans 10 des 11 derniers matchs des séries éliminatoires des Brooklyn Nets. Dans l’autre match, il en avait 24.

Le problème pour Nash était qu’à l’autre bout, il y avait Middleton, répondant calmement à chaque sursaut de vie des Nets avec son propre assaut.

Ils se sont rapprochés à cinq points avant qu’il ne ferme la porte au troisième quart avec trois placements consécutifs, dont un au buzzer pour le porter à 27 points avant la dernière période.

Middleton suit le jeu pour battre le buzzer Khris est à 27 dans la nuit, tandis que les Bucks prennent une avance de 11 points dans le dernier quart pic.twitter.com/AuN0VHuINU – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 18 juin 2021

Les choses se sont effondrées pour les New-Yorkais dans le quatrième. Durant l’a ouvert avec un ballon aérien trois et un chiffre d’affaires alors que Milwaukee entamait une course de 10-0. Vous avez senti que le jeu s’éloignait rapidement pour les Nets, mais les trois reculs continus et malavisés de Holiday semblaient leur offrir une bouée de sauvetage, la troisième étoile des Bucks ayant un horrible 1-10 de profondeur pour le match.

À ce moment-là, comme s’il voyait son propre reflet dans le miroir, Joe Harris a secoué sa vague de froid en cours pour se diriger vers le panier et clouer son propre trois-points tant attendu pour tirer Brooklyn à moins de cinq. Aussi bien que Milwaukee avait joué, ils étaient ici dans la dernière ligne droite, tenant à peine une équipe à des kilomètres de leur meilleur basket-ball.

Pendant une seconde, vous avez senti que l’impensable était sur le point de se produire pour eux lors d’une victoire ou d’un match à domicile.

Heureusement pour Cream City, c’était aussi tendu que les choses étaient devenues. Harris a immédiatement commis une faute sur Middleton alors qu’il tirait de la distance pour offrir à l’homme qui ne pouvait pas manquer trois tentatives de la ligne. Sentant que ce serait le dernier clou dans le cercueil, et connaissant une chose ou deux sur les arts sombres du tirage au sort et de la tromperie des arbitres, Harden a supplié son entraîneur-chef de défier.

Nash a demandé un temps mort pour y réfléchir, au cours duquel Harris a reconnu sa culpabilité. Le swingman est à plus d’un titre. Désormais 5-24 du fond au cours des quatre derniers matchs, le meilleur tireur d’élite de la saison régulière a complètement perdu la vue au pire moment possible.

Middleton a frappé chaque coup et les Bucks étaient en hausse de huit avec huit à jouer. Moins d’une minute plus tard, leur avance était de 15. Les Harris cèdent et les Harris reprennent.

En fin de compte, les Bucks ont couronné une course emphatique de 14-0 pour sceller les choses avec un tableau offensif typiquement tonitruant de Giannis et dunk sur le malheureux Green, qui sortait d’un sommet en carrière en séries éliminatoires de 27 points dans le match 5 mais anonyme ce temps libre.

C’était une finale appropriée, réservée par les deux forces motrices de Milwaukee cette série.

GIANNIS 😤 Le Greek Freak couronne une course de 14-0 pour les Bucks avec un chelem emphatique contre Jeff Green. Nous avons un Game 7 entre nos mains les gars pic.twitter.com/FWO5ttPrZ9 – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 18 juin 2021

Giannis a terminé avec 30 points et un monstrueux 17 rebonds. Middleton avait 38, 10 et cinq avec 69% de tirs depuis le sol. Les Bucks ont remporté une victoire 104-89 avec leurs réserves dans le reste du chemin.

Au cours de ces six dernières minutes superficielles, Durant et Harden se sont finalement reposés. Ils avaient suivi des efforts gargantuesques dans le match 5 avec encore 40 minutes chacun. Ils devront respirer profondément d’ici samedi soir alors que le septième match les attend.