Giannis Antetokounmpo en a 54 mais les Bucks perdent alors que l’entraîneur est rejeté

INDIANAPOLIS – Giannis Antetokounmpo a marqué 54 points, un sommet de la saison NBA, mais a commis deux revirements après le feu vert de Tyrese Haliburton à 3 points avec 1:29 à jouer, et les Indiana Pacers ont battu les Milwaukee Bucks 126-124 jeudi soir.

Haliburton a récolté 29 points et 10 passes décisives et Bennedict Mathurin a ajouté 26 points et 11 rebonds pour les Pacers, qui ont perdu une avance de 18 points et ont ensuite dû remonter de 10 points au quatrième quart.

Antetokounmpo a terminé à un point de son sommet en carrière, mais a rejeté une passe avec 1:03 à jouer et a ensuite été dépouillé par Mathurin à 30 secondes de la fin, tous deux avec les Bucks menés 122-121. Il était 19 sur 25 sur le terrain, 16 sur 18 aux lancers francs et a attrapé 12 rebonds, mais a également réalisé huit revirements.

Les Bucks étaient privés de leur entraîneur-chef de première année pendant une grande partie de la seconde mi-temps alors qu’Adrian Griffin a été expulsé avec 7:52 à jouer au troisième quart. Il a été victime d’une double faute technique immédiatement après le dunk d’Antetokounmpo dans le trafic. Une nuit plus tôt, après l’expulsion d’Antetokounmpo lors d’une victoire 120-118 contre Detroit, Griffin avait promis de se faire entendre davantage auprès des officiels concernant les coups sûrs contre sa superstar.

“Je pensais que Giannis était assez touché et j’ai exprimé mon opinion”, a déclaré Griffin. “La prochaine fois, je serai un peu plus délicat. C’est un être humain formidable, il ne se plaint pas, il a un tel respect pour les arbitres. C’est ma responsabilité de m’assurer qu’il est protégé.”

Jouant sans le All-Star Damian Lillard, mis à l’écart en raison de douleurs au mollet, Milwaukee a reçu une performance à couper le souffle d’Antetokounmpo, qui était à trois points du record de franchise de Michael Redd. Khris Middleton, qui avait 19 points et fait un 3 au buzzer final, a raté un 3 qui aurait égalisé le score à 7 secondes de la fin.

A 8,4 secondes de la fin et Indiana s’accrochant à un point d’avance, Mathurin a réussi deux lancers francs pour porter le score à 124-121. Bruce Brown, qui a récolté 11 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, a scellé la victoire avec deux tirs fautifs dans les dernières secondes.

Zach LaVine de Chicago a connu le précédent match record de la NBA cette saison avec 51 points contre Detroit le 28 octobre avant la performance d’Antetokounmpo.

Les Pacers ont pris une avance de 18 points au premier quart et menaient 38-24 à la fin de la période grâce à huit tirs à 3 points. Milwaukee a grimpé à 66-60 à la mi-temps et a égalisé à 71 sur deux lancers francs de Middleton avec 9:32 à jouer en troisième.

Les Bucks ont pris l’avantage par 10 dans la dernière période et menaient toujours 117-108 à 5 minutes de la fin.

Antetokounmpo a marqué 26 points en première mi-temps, dont 18 au deuxième quart-temps, puis 20 de plus en troisième période. Il a atteint 50 avec 10:28 à jouer sur un lay-up assisté par la passe exagérée de Middleton, provoquant un temps mort pour l’Indiana.

Milwaukee a tiré à 53% depuis le sol mais n’a réussi que 9 sur 27 à distance.

L’Associated Press a contribué à cette histoire.