Giannis Antetokounmpo des Bucks offre un soulagement et de l’espoir malgré la défaite contre les Suns

PHOENIX — Les pires pensées ont traversé l’esprit de Giannis Antetokounmpo.

Il croyait non seulement avoir subi une blessure au genou mettant fin à la saison contre les Hawks d’Atlanta lors du quatrième match de la finale de la Conférence de l’Est, mais il se demandait si la saison prochaine pourrait également être anéantie.

« Quand la pièce a eu lieu », a-t-il dit, « je pensais que je serais absent pendant un an, vous savez.

« Je ne pouvais probablement pas marcher, et mon genou faisait le double de la taille. Habituellement, je ne gonfle jamais. Mais vous savez, je me suis réveillé le lendemain, j’ai fait ce qu’on appelle, une IRM ou une radiographie, je ne sais pas comment ça s’appelle, et ils ont dit que je vais bien. Et j’étais comme, ‘Dieu merci.’ «

L’imagerie a révélé un genou gauche en hyperextension, mais les Milwaukee Bucks sont restés silencieux sur l’étendue de la blessure jusqu’à ce qu’ils élèvent son statut pour le match 1 de la finale de la NBA mardi contre les Phoenix Suns de douteux à discutable.

Une semaine après la blessure, le personnel médical des Bucks l’a autorisé à jouer dans la défaite d’ouverture de la série 118-105 des Bucks.

Entre la blessure et le match 1, Antetokounmpo a travaillé sans relâche pour réduire l’enflure, renforcer le genou et se mettre en position de jouer.

« De mon traitement à la levée et à l’entrée sur le terrain, aux séances de piscine, en gardant mon pied surélevé, comme 24 heures sur 24 », a déclaré Antetokounmpo. « Et évidemment, ce n’était pas facile, mais j’étais prêt à le faire, et le personnel médical avait un excellent programme pour moi qui me permettait de faire ce que je devais faire pour rester en forme et en même temps récupérer et non j’ai beaucoup d’enflure au genou. »

Il a récolté 20 points, 17 rebonds, quatre passes décisives, deux interceptions et un contre, et a affiché certaines de ses capacités avant les blessures contre les Suns.

Mais il est clair qu’il n’est pas encore à 100%. Il a attrapé son genou à un moment donné pendant le match et a quitté avec précaution l’estrade de la conférence de presse d’après-match.

Il n’admettra aucun malaise.

« Je fais de mon mieux pour ne pas m’en sortir avec mon genou, mais je vais dire une fois de plus que mon genou se sentait bien », a déclaré Antetokounmpo. « Évidemment, quand vous allez jouer à un jeu, vous ne savez jamais ce qui va se passer. … À la fin de la journée, je suis là-bas. Je me sentais bien. Je ne ressens pas de douleur. Je peux courir. Je Je peux sauter. Je peux mettre des écrans. Je peux faire rebondir le ballon. Je peux faire des trucs. «

Il a fait des trucs. Un double-double 20-17 dans un match de finale en 35 minutes est impressionnant, quelles que soient les circonstances. Trois des six paniers fabriqués par Antetokounmpo étaient des dunks, et il avait un bloc de poursuite sur Mikal Bridges qui était impressionnant. C’est important ce qu’il a accompli.

« Il y a eu beaucoup de bonnes choses, compte tenu des cinq jours et de ce qu’il a vécu ces cinq, six, sept derniers jours », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. « C’est un gars du rythme. Donc, je suis enthousiasmé par la façon dont il s’améliorera du match 1 au match 2. Nous verrons comment il se sent. Mais je pense qu’en termes de jeu, il s’améliore toujours quand il joue. »

S’il veut s’améliorer entre les matchs, c’est parfait pour les Bucks, qui ont réduit un déficit de 20 points au troisième trimestre à 101-94 au quatrième. Les Bucks ont besoin d’un Antetokounmpo encore meilleur s’ils veulent gagner un match sur la route ou même en faire une longue série.

Antetokounmpo a déclaré qu’il ne savait pas ce que l’avenir lui réservait. « Je pourrais me réveiller demain et mon genou pourrait être enflé », a-t-il déclaré. « J’espère que je me réveille demain et que je vais bien. Espérons que je me réveille dans deux jours et que je vais bien, et j’espère que nous pourrons aller là-bas et concourir. »

Le personnel médical des Bucks ne l’aurait pas autorisé à jouer dans le match 1 s’il était préoccupé par sa disponibilité pour le match 2. C’est un bon signe pour les Bucks.

Antetokounmpo a donné une conférence de presse ouverte et rafraîchissante, la première fois qu’il rencontrait les médias depuis sa blessure.

« Il suffit de porter la veste et de voir le logo de la finale sur la veste et le maillot, évidemment, nous n’avons pas remporté la victoire, mais c’est bien d’être ici », a-t-il déclaré. « C’est bien de profiter du moment présent, de profiter des jeux. Vous ne pouvez jamais prendre des choses comme ça pour acquises et juste essayer d’en tirer le meilleur parti. Mais je suis heureux que nous puissions être ici. Nous avons travaillé dur tous année pour avoir une opportunité de gagner un championnat, et nous allons continuer à travailler dur jour après jour et nous mettre en position de gagner. »

Ces pensées sombres ont disparu et les perspectives sont un peu plus lumineuses.

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.