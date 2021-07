Giannis Antetokounmpo achève une ascension improbable et inspirante au titre de champion de la NBA

MILWAUKEE – L’histoire ressemble à un grand fil issu d’une imagination débordante.

Un fils né en Grèce de parents nigérians qui ont tout fait pour payer les factures.

Il n’a commencé à jouer au basket sérieusement qu’à l’âge de 13 ans. Doué de taille et d’un ensemble de compétences brutes mais prometteuses, mais plus de mystère que de certitude pour les éclaireurs de la NBA. Sélectionné n ° 15 au repêchage 2013 par le petit marché Milwaukee Bucks.

Peut-être qu’il irait bien. Peut-être qu’il deviendrait une star.

Mais personne ne savait avec certitude que Giannis Antetokounmpo deviendrait un joueur générationnel, un double MVP de la saison régulière, la licorne qui est restée fidèle aux Bucks en signant une prolongation de cinq ans de 228,2 millions de dollars avant le début de la saison 2020-21.

« Je ne pouvais tout simplement pas partir », a-t-il déclaré. « Il y avait un travail qui devait être terminé.

Antetokounmpo a marqué un sommet de 50 points, récolté 14 rebonds et bloqué cinq tirs lors de la victoire 105-98 des Bucks sur les Phoenix Suns lors du sixième match mardi, complétant un retour de 2-0 et remportant le premier championnat de la franchise depuis 1971. .

Cela n’arrive pas sans Antetokounmpo, le MVP de la finale, qui a réalisé une performance légendaire.

Et pourtant, tout semblait invraisemblable qu’Antetokounmpo soit assis à l’estrade – avec le championnat Larry O’Brien à sa gauche, le trophée Bill Russell NBA Finals MVP à sa droite – répondant aux questions sur son premier titre.

« J’ai commencé à jouer au basket juste pour aider ma famille », a déclaré Antetokounmpo. « J’ai essayé de les sortir de la lutte, des défis auxquels nous étions confrontés lorsque nous étions enfants. »

LIQUIDATION:Bucks termine Suns derrière la performance épique de Giannis au Game 6

HÉRITAGE:Le classement du CP3 ne devrait pas être terni par la défaite des Suns en finale de la NBA

ACTE DE CLASSE :Williams de Suns visite le vestiaire des Bucks pour offrir ses félicitations

Sur le terrain lors de la célébration d’après-match, il a versé des larmes. A quoi pensait-il ?

« Tout le voyage, dit-il. « Pour que je sois dans cette position, combien mes parents ont sacrifié. Combien mes parents ont sacrifié. Je l’ai vu tous les jours. Ma mère (Veronica), elle a travaillé extrêmement dur chaque jour pour que je sois dans cette position et elle ne m’a jamais poussé à faire autre chose. C’est pour mon père (Charles), qu’il regarde d’en haut et il peut le voir.

« Et c’est aussi pour mon autre significatif (Mariah). Chaque jour, elle m’aide à être meilleure, une meilleure personne. Elle m’a laissé faire ce que je suis censé faire, et elle prend soin de mon fils (Liam) et mon prochain fils. Et mes frères (Francis, Thanasis, Kostas, Alex). »

C’est l’une des histoires les plus grandes et les plus inspirantes du sport.

« En deuxième mi-temps, tout était Giannis, je ne vais pas mentir », a déclaré la star des Bucks, Khris Middleton, à propos des 33 points d’Antetokounmpo en deuxième mi-temps. « Il a eu le ballon. Il a dominé. Il n’a pas réglé. Il s’est frayé un chemin jusqu’au bord. Forcé son chemin vers la ligne des lancers francs. Il nous a retenus pour la majorité dans la seconde moitié du match. »

Le contexte historique est exceptionnel. Il est le septième joueur à marquer 50 points dans un match de finale, et il affronte Bob Pettit en 1958 avec le plus de points dans un match de clôture. Antetokounmpo est également le premier joueur à enregistrer au moins 50 points, 10 rebonds et cinq blocs dans un match de finale depuis que les blocs ont été suivis à partir de 1973-74, et rejoint Shaquille O’Neal en tant que seul joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer trois matchs de finale. avec au moins 40 points et 10 rebonds.

« Je ne sais pas combien de mots vous devez utiliser au-delà de 50 points dans un match de clôture lors d’une finale de la NBA. Cela résume à peu près tout », a déclaré le centre des Bucks Brook Lopez. « C’est tellement révélateur de qui est Giannis en tant que joueur, en tant que personne. Il a toujours cet état d’esprit de toujours s’occuper des affaires et il a été notre leader tout au long de mon temps. »

Jouant lors de sa première finale, Antetokounmpo, qui a hypertendu son genou gauche lors de la finale de la Conférence Est et a raté les deux derniers matchs contre Atlanta, a récolté en moyenne 35,2 points, 13,2 rebonds, 5,0 passes décisives, 1,8 contres et 1,2 interceptions et a tiré 61,8% sur le terrain. Le rendant d’autant plus spécial, le tireur de faute notoirement pauvre a effectué 17 des 19 lancers francs.

« Les gens m’ont dit que je ne pouvais pas faire de lancers francs. J’ai fait mes lancers francs ce soir et je suis un sacré champion », a-t-il déclaré. « Je les ai faits quand je suis censé les faire. Je plaisante – en fait, je ne le fais pas. »

Tout au long de la finale de la NBA, Antetokounmpo a été perspicace, honnête et plein d’humour. Il n’aime pas toujours faire ces sessions médias, mais en finale, il n’a pas le choix. Parlez ou recevez une amende. Mais il a fini par montrer un côté de lui-même que la plupart des fans ne voient pas.

À 26 ans, il a délaissé l’ego et la fierté pour l’humilité et reconnaît ses défauts de joueur. Il comprend ce que son voyage signifie pour les gens du monde entier.

« Je représente mon pays, les deux pays, le Nigeria et la Grèce. Beaucoup d’enfants de là-bas. Mais pas seulement du Nigeria, de toute l’Afrique et de toute l’Europe », a-t-il déclaré.

« Il y a huit ans, il y a huit ans et demi, quand je suis arrivé dans la ligue, je ne savais pas d’où viendrait mon prochain repas. Ma mère vendait des trucs dans la rue. Maintenant, je suis ici assis au sommet du haut. Je suis extrêmement béni. Je suis extrêmement béni. Si je n’ai plus jamais l’occasion de m’asseoir sur cette table, ça me va. Ça me va. J’espère que cela pourra donner à tout le monde partout dans le monde espèrent. Je veux qu’ils croient en leurs rêves. »

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JefZillgitt.