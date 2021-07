Giannis Antetokounmpo a un bloc épique des finales NBA sur Deandre Ayton

Il y a une raison pour laquelle il s’appelle le Greek Freak.

Et Giannis Antetokounmpo a livré la pièce A à la fin du match 4 de la finale de la NBA contre les Phoenix Suns au Fiserv Forum de Milwaukee.

Alors que les Milwaukee Bucks conservaient une avance de deux points avec un peu plus d’une minute à jouer, Devin Booker des Suns a lancé une passe à Deandre Ayton. Giannis Antetokounmpo a saisi l’occasion pour bloquer le tir d’Ayton et préserver l’avance des Bucks.

Milwaukee a ensuite remporté la victoire 109-103, égalant la série de championnats au meilleur des sept matchs à deux matchs chacun, et gardant les chances des Bucks de remporter le premier championnat NBA de la franchise depuis 1971.

« Juste un jeu d’agitation. Je pensais que j’allais me faire tremper, pour être honnête avec vous », a déclaré Antetokounmpo. « Mais vous savez, en descendant, faites tout ce qu’il faut pour gagner le match. Mettez-vous simplement dans une position qui peut gagner le match.

« J’ai vu la pièce venir. J’ai vu que (Devin Booker) allait lancer le lob et j’allais juste sauter verticalement vers le bord. J’espère pouvoir être là à temps, et j’étais là à temps et j’ai pu obtenir un bon bloc et descendre et obtenir deux points.

« C’était donc une super pièce de théâtre. »

Ce n’était pas le premier blocage époustouflant d’Antetokounmpo lors des finales NBA 2021.

Dans le match 1 de la finale, Antetokounmpo – dans sa première action depuis l’hyperextension de son genou gauche lors du match 4 de la finale de la Conférence Est – a eu un bloc de poursuite d’une tentative de layup de Mikal Bridges. L’analyste d’ESPN Jeff Van Gundy a noté lors de la diffusion du match comment le bloc de Bridges d’Antetokounmpo rappelait le jeu légendaire de LeBron James sur Andre Iguodala lors du septième match de la finale NBA 2016.