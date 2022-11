Gianni Vio a rendu Tottenham mortel à partir de coups de pied arrêtés avec l’aide d’Ivan Perisic et Harry Kane | Nouvelles du football

Antonio Conte a réduit la victoire de Tottenham contre Bournemouth samedi dernier à un changement de mentalité en seconde période – « nous avons commencé à jouer méchant », a-t-il déclaré par la suite – mais en vérité, leurs prouesses croissantes sur coups de pied arrêtés étaient un facteur plus important.

Le but égalisateur, dirigé par Ben Davies, est venu d’un corner d’Ivan Perisic du côté droit. Le vainqueur de Rodrigo Bentancur, renvoyé dans les arrêts de jeu, est arrivé dans des circonstances similaires, Heung-Min Son délivrant le corner de la gauche.

Les buts ont décroché une victoire inestimable pour les Spurs après deux défaites consécutives en Premier League. Ils étaient également les huitième et neuvième qu’ils marquaient sur coups de pied arrêtés – et, plus précisément, sur corners – en Premier League cette saison.

Il y a aussi eu des coups de pied arrêtés en Ligue des champions. Les Spurs ont travaillé contre Marseille mardi soir, luttant pendant de longues périodes pour créer des occasions de jeu ouvert, mais le but égalisateur, dirigé par Clément Lenglet sur un coup franc de Perisic, était un autre exemple de leur menace de ballon mort.

En Premier League, leur total de neuf buts sur coup de pied arrêté les place à deux de toute autre équipe. Les Spurs ont marqué autant en 13 matchs qu’ils en ont réussi au cours de la dernière campagne, représentant 35% de leur total contre seulement 13% auparavant.

Une amélioration similaire peut être observée à l’autre bout du terrain.

Les Spurs ont encaissé un corner contre Marseille mais c’est devenu un fait rare. Une équipe qui a concédé 10 fois sur coups de pied arrêtés en Premier League la saison dernière, à l’exclusion des pénalités, n’a cette fois concédé qu’une seule fois, la plaçant deuxième derrière West Ham, la seule équipe à n’avoir pas encore concédé d’une situation de ballon mort cette saison.

La transformation des coups de pied arrêtés des Spurs est due en grande partie à la nomination de Gianni Vio, un ancien banquier qui a rejoint le personnel de l’arrière-boutique de Conte en tant que premier entraîneur de coups de pied arrêtés du club en juillet.

Vio, 69 ans, est connu comme une influence pionnière dans le domaine.

Il a travaillé plus récemment avec l’équipe nationale italienne lors de leur triomphale campagne Euro 2020, mais sa carrière d’entraîneur s’étend sur plusieurs décennies, passant par Catane, la Fiorentina, l’AC Milan, Palerme, DC United, Brentford et Leeds.

La popularité des entraîneurs spécialisés dans les coups de pied arrêtés a explosé ces dernières années – les voisins des Spurs, Arsenal, sont l’un des nombreux clubs à en avoir bénéficié – mais rares sont ceux qui ont autant d’expérience que Vio, l’homme qui a littéralement écrit le livre à ce sujet.

Dans Piu 30 pour cent ( That Extra 30 Per Cent ), publié en 2004, Vio et le co-auteur Alessandro Tettamanzi détaillent les façons dont les coups de pied arrêtés peuvent être utilisés pour maximiser le résultat d’une équipe.

Vio pense que l’utilisation efficace des coups de pied arrêtés peut équivaloir à la signature d’un attaquant de 15 buts par saison et est armé d’un portefeuille qui comprendrait près de 5 000 routines distinctes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Tottenham contre Bournemouth



Chez les Spurs, son influence est évidente depuis le premier jour de la saison, lorsqu’Eric Dier a ramené à la maison un centre diagonal de Son depuis une position proche du poteau lors de la deuxième phase d’un corner lors de la victoire 4-1 de Tottenham sur Southampton.

Ce but est venu après que la livraison initiale de Son ait été effacée, mais ce n’était pas un hasard. En fait, début octobre, les Spurs ont marqué dans des circonstances presque identiques, Kane jetant un coup d’œil dans un autre centre de Son de deuxième phase depuis exactement la même zone lors de leur victoire 1-0 sur Brighton.

Le poteau proche est devenu un domaine d’intérêt constant pour les livraisons de coin des Spurs depuis l’arrivée de Vio, bien qu’avec des schémas de mouvement variables et des complexités différentes en termes de positionnement.

Souvent, ils cherchent à surcharger le poteau proche avec des corps, dépassant ainsi en nombre leurs adversaires et maximisant leurs chances d’une connexion réussie.

Image:

Quatre joueurs des Spurs attaquent le premier poteau alors que Harry Kane égalise contre Chelsea, Eric Dier (photographié au sol) ayant retiré son marqueur pour créer de l’espace





Lorsque Harry Kane s’est dirigé vers la livraison de Perisic pour l’égalisation tardive lors du match nul 2-2 avec Chelsea en août, il était l’un des quatre joueurs des Spurs attaquant le premier poteau, avec un cinquième, dans ce cas Dier, faisant un leurre traversant le même zone pour éloigner son marqueur.

Leur deuxième but lors de la victoire 6-2 contre Leicester en septembre était étonnamment similaire, avec trois joueurs en position de diriger la livraison proche du poteau de Perisic vers le but. C’est Dier qui a fait le lien, mais Bentancur et Lenglet étaient également bien placés, avec trois autres joueurs prêts à rebondir derrière eux.

Image:

Encore une fois, plusieurs joueurs des Spurs attaquent le premier poteau, plusieurs autres étant également positionnés dans la surface de réparation pour maximiser les chances de marquer de l’équipe.





À d’autres moments, le poteau proche a été ciblé pour des films plutôt que pour des tirs à la tête.

Le vainqueur de Kane contre les Wolves en août, par exemple, a hoché la tête de près au poteau arrière, est venu après que Perisic ait tourné le centre du poteau proche de Son. Kane a ensuite marqué un but similaire contre Newcastle le mois dernier, avec Lenglet cette fois-ci sur le coin de Son.

Les Spurs ont également montré une volonté d’aller court avec leurs corners.

En fait, leur total de 22 corners courts cette saison est le plus élevé de la Premier League. Cela implique généralement un deuxième joueur se tenant à proximité du preneur, mais il y a aussi eu des exemples d’innovation.

Pour le premier but contre Leicester, Perisic a pris position à l’intérieur de la surface de réparation, pour sprinter soudainement vers le preneur Dejan Kulusevski, prenant les Foxes au dépourvu, entraînant deux défenseurs avec lui et donnant à son coéquipier un angle différent pour un centre en profondeur dirigé au second poteau par Kane.

Image:

Ivan Perisic court vers Dejan Kulusevski pour recevoir le corner court, éloignant deux défenseurs de la surface de réparation et donnant à son coéquipier un angle différent pour la croix





Image:

Après avoir reçu la passe retour de Perisic, Kulusevski lance son centre vers Kane au second poteau depuis le coin droit de la surface.





Image:

Kane perd le marqueur Timothy Castagne et dirige le gardien croisé de Kulusevski, Danny Ward, avec ses coéquipiers Richarlison et Davinson Sanchez stationnés à proximité pour des renversements ou des rebonds potentiels.





Sur le plan individuel, Kane a été le plus grand bénéficiaire des méthodes de Vio, l’Italien exploitant sa capacité aérienne à un effet mortel.

Kane réalise en moyenne 1,2 tirs à la tête toutes les 90 minutes cette saison – deux fois plus qu’il ne l’était la saison dernière – et il a déjà marqué cinq têtes – deux de plus que tout autre joueur de Premier League, et un de plus qu’il n’a réussi dans l’ensemble du dernier campagne.

L’ajout de Perisic a également été important. La saison dernière, Son a pris 157 des 193 corners des Spurs, une part de plus de 80%, mais cette part est maintenant tombée à 67%, Perisic en prenant environ un quart depuis son arrivée en transfert gratuit cet été.

Perisic bénéficie d’une excellente prestation – le joueur de 33 ans partage également les responsabilités de coup franc pour la Croatie – et son extraordinaire capacité à deux pieds a également eu un impact sur Vio et les Spurs.

En effet, alors que Son a pris tous les virages la saison dernière avec son pied droit dominant, Perisic peut les prendre avec l’un ou l’autre, donnant aux Spurs une option du pied gauche et leur permettant d’augmenter leur proportion de livraisons inswinging, ce que des études statistiques ont montré être plus susceptible de mener à des buts que les outswingers.

Cela a certainement prouvé cela pour les Spurs cette saison.

De la tête de Dier contre les Saints lors de la première journée au vainqueur de Bentancur contre Bournemouth samedi dernier, leurs neuf buts sur coup de pied arrêté en Premier League sont dus à des livraisons fulgurantes. Le coup franc de Perisic pour mettre en place l’égalisation de Lenglet contre Marseille mardi était également un inswinger.

Le plus crucial de tous est que les joueurs de Conte ont rapidement adhéré aux méthodes de Vio.

En conversation avec Sports du ciel L’année dernière, Mads Buttgereit, un entraîneur sur coups de pied arrêtés travaillant actuellement avec l’équipe nationale allemande, a souligné l’importance primordiale de l’adhésion des joueurs lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre l’entraînement sur coups de pied arrêtés.

Il a déclaré: “Il ne s’agit pas seulement d’un entraîneur-chef qui arrive avec l’idée de faire venir un spécialiste des coups de pied arrêtés et de penser:” Nous allons les faire venir et tout ira bien et nous aurons les marges.

“Ce n’est pas la façon dont vous devriez penser. Si vous voulez devenir excellent sur coups de pied arrêtés, c’est une question d’esprit d’équipe, c’est quelque chose pour tout le personnel et tout le monde au club. Ils doivent tous y adhérer.”

Image:

Ivan Perisic a fourni sept passes décisives dans toutes les compétitions cette saison





Buttgereit a ajouté qu’un entraîneur de coups de pied arrêtés doit développer des “relations solides” avec ses joueurs et leur prouver que le travail souvent monotone et répétitif qu’ils consacrent aux routines de chorégraphie sur le terrain d’entraînement rapportera des dividendes dans les matchs.

Les premiers succès des Spurs sur coups de pied arrêtés cette saison ont aidé Vio dans ce sens. “Je lui ai juste dit trois fois que nous devions lui donner plus d’argent”, a plaisanté Kulusevski à propos de Vio après la victoire 1-0 contre les Wolves.

“Il doit certainement obtenir une augmentation de salaire. Il fait la différence, comme vous pouvez le voir. Nous avons gagné sur un coup franc aujourd’hui, nous devons donc continuer à travailler là-dessus. Ce n’est pas la chose la plus amusante au monde, mais ça devient résultats.”

Kane a également parlé positivement de son travail avec Vio. “Nous savons à quel point les coups de pied arrêtés peuvent être importants, en particulier dans les matchs serrés”, a-t-il déclaré. “Nous avons Gianni qui nous aide… Nous voyons cela comme une réelle opportunité.”

Avec neuf buts sur corner rien qu’en Premier League et trois autres buts sur coup de pied arrêté en Ligue des champions, les chiffres le confirment. Une faiblesse a été militarisée.

Le revirement au Vitality Stadium et le niveleur de Lenglet à Marseille n’étaient que les derniers rappels de l’influence de Gianni Vio.

Regardez Tottenham vs Liverpool en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 15h30 dimanche; coup d’envoi 16h30