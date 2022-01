Gianni Infantino suscite la colère en disant que la Coupe du monde biennale pourrait empêcher la mort de migrants en Méditerranée

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a suscité des critiques mercredi lorsqu’il a déclaré que l’augmentation des revenus d’une Coupe du monde biennale pourrait créer des opportunités pour les Africains qui, autrement, pourraient trouver « la mort dans la mer » en traversant la Méditerranée. principale organisation de défense des droits de l’homme, avait été « mal interprétée » et qu’il voulait dire que le football pouvait « contribuer à améliorer la situation des personnes dans le monde ».

L’idée d’une Coupe du monde tous les deux ans a pris de l’ampleur avec Infantino essayant d’obtenir le soutien des fédérations nationales, affirmant que le changement créerait 4,4 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour l’organisme mondial.

La FIFA a déclaré que les fonds supplémentaires contribueraient à réduire l’écart de revenus entre les marchés du football développés et moins développés.

Dans son discours, Infantino a souligné l’importance de rendre le football plus inclusif pour les pays en dehors de l’Europe.

« Ce sujet n’est pas de savoir si nous voulons une Coupe du monde tous les deux ans, mais de savoir ce que nous voulons faire pour l’avenir du football », a déclaré Infantino. « Si nous pensons au reste du monde et à la grande majorité de l’Europe, alors il faut réfléchir à ce que le football apporte.

« Le football est une question d’opportunité, d’espoir, d’équipes nationales. Nous ne pouvons pas dire au reste du monde donnez-nous votre argent, mais regardez-nous à la télévision. Nous devons les inclure.

« Nous devons trouver des moyens d’inclure le monde entier pour donner de l’espoir aux Africains afin qu’ils n’aient pas besoin de traverser la Méditerranée pour trouver peut-être une vie meilleure mais, plus probablement, la mort en mer. »

Infantino a ajouté que la Coupe du monde biennale pourrait ne pas être la réponse à la crise des migrants.

Les commentaires d’Infantino ont été accueillis avec colère, Ronan Evain, le directeur exécutif de Football Supporters Europe, affirmant qu’ils étaient « dégoûtants » et qu’Infantino n’était pas apte à diriger le football mondial.

« Mes collègues de Human Rights Watch (HRW) interrogent des réfugiés du monde entier pratiquement tous les jours. Ils ne mentionnent jamais le calendrier des tournois de la Coupe du monde », a déclaré le directeur des médias européens de HRW, Andrew Stroehlein.

Plus tard mercredi, Infantino a déclaré que ses commentaires avaient été « mal interprétés ».

« Dans mon discours, mon message plus général était que toute personne occupant un poste de décision a la responsabilité d’aider à améliorer la situation des personnes dans le monde », a déclaré Infantino.

« S’il y a plus d’opportunités disponibles, y compris en Afrique, mais certainement pas limité à ce continent, cela devrait permettre aux gens de saisir ces opportunités dans leur propre pays. C’était un commentaire général. »

Selon l’Organisation internationale pour les migrations, affiliée à l’ONU, plus de 1 315 personnes fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée l’année dernière.

Au cours de la même session, le Conseil de l’Europe a soutenu l’UEFA pour qu’elle reste seule en charge de l’organisation du football européen et a déclaré qu’elle « s’oppose fermement au projet de Super Ligue européenne ».

« C’est ‘Non’ aux super ligues égoïstes et ‘Non’ aux propositions extravagantes de Coupe du Monde. Mais « oui oui oui » à travailler ensemble pour protéger et renforcer notre modèle qui fonctionne dans l’intérêt du football et de la société européens », a déclaré le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

