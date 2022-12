Gianni Infantino m’a aidé à me libérer

Mario Ferri a couru sur le terrain lors du match de Coupe du monde entre le Portugal et l’Uruguay. Vendeurs Richard/Getty Images

Le manifestant qui a couru sur le terrain lors du match de la Coupe du monde entre le Portugal et l’Uruguay tenant un drapeau arc-en-ciel a déclaré à Reuters que le président de la FIFA, Gianni Infantino, était intervenu pour s’assurer qu’il était libéré par les autorités qataries.

Vêtu d’un t-shirt bleu avec le message “Sauvez l’Ukraine” sur le devant et “Respect pour les femmes iraniennes” dans le dos, Mario Ferri, surnommé Falco, a été plaqué par des agents de sécurité et emmené.

« Gianni Infantino est intelligent – ​​Falco est libre, pas de problème au Qatar », a-t-il déclaré dans une interview Zoom depuis son domicile en Italie.

L’homme de 35 ans a déclaré qu’il pensait qu’Infantino, né en Suisse et fils d’immigrants italiens, voulait éviter un incident diplomatique ou une couverture médiatique négative, il est donc intervenu pour faire libérer Ferri.

Reuters a contacté la FIFA pour commentaires.

“Les policiers du Qatar sont comme des gentlemen, très sympathiques, ils m’ont demandé si je voulais de l’eau, du café, un croissant. Très sympathiques”, a-t-il déclaré.

Ferri a déclaré qu’il était en garde à vue depuis environ une demi-heure lorsque le président de la FIFA est soudainement apparu.

“Après avoir donné mes documents personnels à la police, j’attendais et en 30 minutes, Gianni Infantino, c’est le président de la FIFA, est venu m’aider”, a-t-il déclaré.

Ferri a déclaré qu’Infantino l’avait reconnu lors des précédentes invasions de terrain, dont il prétend avoir fait 11 au total, y compris lors des Coupes du monde 2010 et 2014.

“Il m’a demandé : ‘Pourquoi ? Le Qatar est très dangereux pour toi, mais j’ai un plan pour t’aider.’ Il est allé parler à des personnes importantes de la police du Qatar, et dans 30 minutes, je suis libre. Je suis libre, hors du stade.”

Ferri a révélé qu’il avait passé un mois en tant que travailleur humanitaire dans la capitale ukrainienne de Kyiv en mars de cette année, et que cela avait eu un effet profond sur lui.

“Je me souviens de tout, je me souviens des enfants qui fuyaient leurs maisons, des vieilles dames et des vieillards qui n’avaient ni maison, ni nourriture, ni eau. C’est très important pour moi d’arrêter la guerre”, a-t-il déclaré.

Ferri a quitté le Qatar et a déclaré qu’il poursuivrait ses protestations: “J’essaie toujours de me battre pour un nouveau monde, je ne veux pas de guerre dans le monde. Je veux la paix dans le monde.”