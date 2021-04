Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que l’instance dirigeante mondiale du football « désapprouve fortement » les projets de Super League européenne séparatiste.

Infantino a averti que les clubs impliqués « doivent vivre avec les conséquences de leur choix ».

Les plans, qui ont plongé le monde du football dans le tumulte, impliqueraient 20 clubs jouant dans une Ligue en milieu de semaine – avec le 12 fondateur, et trois autres encore à rejoindre, membres permanents de la compétition et non soumis à une éventuelle relégation.

Les 12 clubs actuellement impliqués comprennent six de la Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham) plus trois chacun d’Italie et d’Espagne.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a déclaré qu’il y avait « de moins en moins » d’intérêt pour le format actuel de la Ligue des champions – mais les propositions de séparation ont rencontré un chœur de désapprobation et Infantino a déclaré mardi au Congrès de l’UEFA que son organisation s’y opposait également.

















Il a déclaré: « Nous ne pouvons que désapprouver fortement la création de la Super League, une Super League qui est un magasin fermé, qui est une séparation des institutions actuelles, des ligues, des associations, de l’UEFA et de la FIFA.

«Il y a beaucoup à jeter pour le gain financier à court terme de certains. Ils doivent réfléchir et assumer leurs responsabilités.

Le patron de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a salué l’opposition de la FIFA à la Super League européenne en échappée prévue



«Si certains choisissent de suivre leur propre chemin, alors ils doivent vivre avec les conséquences de leur choix. Ils sont responsables de leur choix.

« Concrètement, cela signifie soit que vous êtes dedans ou que vous êtes absent. Vous ne pouvez pas être à moitié dedans ou à moitié dehors. »

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin – qui a vivement critiqué le plan de la Super League – a remercié Infantino pour son soutien.

Ceferin a déclaré: « Vous avez montré que vous vous souciez des valeurs du football.

« Et si nous sommes unis, nous sommes imbattables. »

Il est entendu que la Premier League a convoqué ses 14 autres clubs à une réunion d’urgence des actionnaires mardi matin, à laquelle les « six grands » – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham – n’ont pas été invités.