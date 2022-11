Gianni Infantino: le président de la FIFA répond aux critiques de la Coupe du monde du Qatar dans un discours extraordinaire avant le tournoi | Nouvelles du football

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a prononcé un discours extraordinaire à la veille de la Coupe du monde, dans lequel il a accusé l’Occident d’hypocrisie morale.

Dans ce qui était censé être une séance de questions-réponses de 45 minutes avec les médias à Doha avant le match d’ouverture de dimanche, Infantino a livré un monologue décousu qui a duré près d’une heure au cours de laquelle il a fermement défendu la politique des travailleurs migrants du Qatar et a étiqueté ceux qui disaient qu’il y avait de “faux fans payés”. ‘ au Qatar comme raciste.

La préparation de la Coupe du monde a été éclipsée par le traitement réservé aux personnes LGBTQ + et la mort de travailleurs migrants, mais Infantino a déclaré que les critiques n’étaient pas en mesure “de donner des leçons de morale aux gens”.

Infantino a déclaré: “Aujourd’hui, j’ai des sentiments forts. Aujourd’hui, je me sens qatari, je me sens arabe, je me sens africain, je me sens gay, je me sens handicapé, je me sens travailleur migrant.

Image:

Gianni Infantino s’exprime avant la Coupe du monde 2022





“Bien sûr, je ne suis pas qatari, je ne suis pas arabe, je ne suis pas africain, je ne suis pas gay, je ne suis pas handicapé. Mais j’en ai envie, parce que je sais ce que signifie être discriminé, victime d’intimidation, comme un étranger dans un pays étranger. Enfant, j’ai été victime d’intimidation – parce que j’avais les cheveux roux et des taches de rousseur, en plus j’étais italien alors imaginez. Je suis allé dans ma chambre et j’ai pleuré

“Je ressens pour le personnel de la FIFA et du Comité suprême. Ils veulent livrer ici. Je suis fier d’avoir ce signe de la FIFA sur ma veste. Ce sera la meilleure Coupe du monde de tous les temps. Le Qatar est prêt.

“Pour ce que nous, Européens, avons fait dans le monde au cours des 3 000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3 000 prochaines années avant de commencer à donner des leçons de morale aux gens.

“Combien de ces entreprises commerciales européennes ou occidentales qui gagnent des millions au Qatar, des milliards, combien d’entre elles ont abordé les droits des travailleurs migrants avec les autorités ?

“Aucune d’entre elles, car si vous modifiez la législation, cela signifie moins de bénéfices. Mais nous l’avons fait, et la FIFA génère beaucoup moins que n’importe laquelle de ces entreprises du Qatar.”

“Cette Coupe du monde montre à quel point le jeu est sale”

La journaliste principale de Sky Sports News Melissa Reddy au Qatar :

“Quelle chose absurde, offensante, trompeuse n’a-t-il pas dit ? C’est extraordinaire et différent de tout ce que j’ai jamais entendu auparavant.

“Tu ne sais pas ce que ça fait d’être gay, Infantino, tu ne sais pas ce que ça fait d’être handicapé, tu ne sais pas ce que ça fait d’être africain et tu ne peux pas confondre le fait d’être discriminé à cause des cheveux roux et Vous ne pouvez pas nier leur expérience en disant simplement que vous « ressentez » ce qu’ils ressentent.

“C’est un discours absolument stupéfiant de la part du président de la FIFA et c’est probablement encore plus stupéfiant qu’il soit réélu sans opposition après avoir pu dire des choses comme ça. Il a également pris en compte le fait que le Qatar recrute dans les pays les plus pauvres du monde, des millions qui n’ont rien et les amènent à faire ce que les groupes de défense des droits de l’homme appellent l’esclavage moderne, il dit que ce n’est pas grave parce qu’ils sont mieux payés que chez eux.

“C’est trompeur, irrespectueux, offensant, c’est dommageable pour la cause d’essayer d’obtenir de meilleurs droits, de meilleures conditions pour ces travailleurs pour essayer d’améliorer la situation des droits humains ici.

“Il parle d’hypocrisie, je ne pense pas qu’Infantino soit l’homme pour parler d’hypocrisie. Je ne pense pas que le whataboutism soit la bonne voie pour un président de la FIFA pour essayer d’imposer le changement.

“Si nous restons tous bloqués sur ce qui s’est passé auparavant ou sur ce qui se passe ailleurs et que nous devons garder le silence à cause de cela, nous n’apporterons jamais de changement efficace. Nous ne dirons jamais rien parce qu’aucun pays n’est épargné et intacte, mais nous sommes ici pour la Coupe du monde et à la veille du tournoi, c’est ce que nous obtenons.

“Il dit que ce sera la meilleure Coupe du monde de l’histoire, je pense que ce sera la Coupe du monde qui montre vraiment à quel point le jeu est sale.”