Gianni Infantino appelle au cessez-le-feu en Ukraine avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Le chef de l’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, a lancé mardi un appel à un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine pendant la durée de la Coupe du monde, appelant toutes les parties à utiliser le tournoi comme un “déclencheur positif” pour travailler à une résolution.

S’exprimant lors d’un déjeuner avec les dirigeants des principales économies du Groupe des 20 (G20) sur l’île indonésienne de Bali, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que la Coupe du monde d’un mois, qui commence dimanche au Qatar, offrait une plate-forme unique pour la paix.

“Mon appel à vous tous est de penser à un cessez-le-feu temporaire d’un mois pour la durée de la Coupe du monde, ou au moins à la mise en place de certains couloirs humanitaires ou de tout ce qui pourrait conduire à la reprise du dialogue comme premier pas vers la paix “, a déclaré Infantino.

« Vous êtes les leaders mondiaux, vous avez la capacité d’influencer le cours de l’histoire. Le football et la Coupe du monde vous offrent, à vous et au monde, une plate-forme unique d’unité et de paix dans le monde entier.

A LIRE AUSSI | “Peut être d’accord ou pas d’accord avec ses idées mais doit faire preuve de respect”: Hugo Lloris ne portera pas de brassard arc-en-ciel au Qatar

La Coupe du monde se déroule du 20 novembre au 18 décembre au Qatar, qui est le premier pays du Moyen-Orient à accueillir l’événement phare du football.

La Russie a atteint les quarts de finale de la dernière Coupe du monde en 2018 mais a été exclue de ce tournoi en raison de son invasion de l’Ukraine. L’Ukraine a failli se qualifier pour le Qatar mais a perdu face au Pays de Galles lors d’un match décisif en juin.

Infantino a noté que la Russie a accueilli l’édition 2018 et que l’Ukraine est candidate pour organiser le concours 2030, tandis que pas moins de 5,5 milliards de personnes devraient regarder l’événement de cette année, ce qui pourrait donner un message d’espoir.

“Peut-être que la Coupe du monde actuelle, qui commence dans cinq jours, peut être ce déclencheur positif”, a-t-il ajouté.

Il y aura 32 équipes en compétition au Qatar, des anciens vainqueurs du Brésil, de l’Allemagne, de l’Argentine, de la France et de l’Espagne au Japon, au Sénégal, au Costa Rica et à l’Arabie saoudite, avec 64 matches au total.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici