Gianluigi Donnarumma quitte l’AC Milan en tant qu’agent libre

Le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma quittera le club de Serie A à l’expiration de son contrat le mois prochain, a annoncé mercredi le directeur Paolo Maldini.

L’international italien de 22 ans deviendra agent libre à partir du 30 juin après avoir échoué à s’entendre sur les termes d’un nouvel accord, mais Maldini a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de rancune.

« Je pense que nous devons remercier tous les joueurs qui ont fait de cette saison une incroyable. Gigio était un leader et souvent notre capitaine », a déclaré le directeur de la zone technique à Milan TV.

«Les gens ont du mal à comprendre ce que signifie être un professionnel et qu’il faut être prêt à changer de club.

« Je sais que c’est difficile à accepter, mais il est de plus en plus difficile de trouver des carrières qui commencent et finissent au même endroit.

« Nous devons respecter ceux qui ont beaucoup donné à Milan, il ne nous a jamais manqué de respect.

« Nous nous séparons, mais je ne peux que lui souhaiter le meilleur. »

Milan semble déjà avoir un remplaçant, puisque Mike Maignan de Lille a été photographié au siège du club italien mardi.

Donnarumma a fait irruption dans l’équipe première de Milan avant son 17e anniversaire en 2015 et a rapidement cimenté sa place.

Il a fait 251 apparitions pour le club dans toutes les compétitions, gardant 88 draps propres, et a joué un rôle clé en aidant le club à terminer deuxième de Serie A cette saison.