Gianluigi Donnarumma: le gardien de l’AC Milan passe un examen médical avant un éventuel transfert du Paris Saint-Germain | Actualités footballistiques

Le gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma subit un examen médical à Rome avant un éventuel transfert gratuit au Paris Saint-Germain, selon Sky en Italie.

Le PSG aurait proposé à Donnarumma un contrat de cinq ans avec un salaire d’environ 12 millions d’euros (10,3 millions de livres sterling) par an plus des ajouts et gagnera la course pour signer le gardien de but si Barcelone ne correspond pas ou n’améliore pas son offre.

Donnarumma a été avec l’équipe nationale d’Italie à l’Euro mais a été autorisé à se rendre à l’hôpital Sant’Andrea de Rome lundi matin après leur victoire 1-0 sur le Pays de Galles la veille, trois victoires sur trois.

Les discussions entre l’AC Milan et l’agent de Donnarumma, Mino Raiola, avaient duré plusieurs mois, mais le joueur de 22 ans n’a pas réussi à conclure un nouveau contrat avec le club qu’il représente depuis l’âge de 14 ans.

L’AC Milan a déjà décidé d’assurer le remplacement de Donnarumma en faisant venir l’international français Mike Maignan des champions de Ligue 1 Lille pour un montant d’environ 15 millions d’euros (12,9 millions de livres sterling).

Donnarumma a fait 251 apparitions pour le club dans toutes les compétitions, gardant 88 draps propres, depuis qu’il est passé par les rangs des jeunes en 2015 à seulement 16 ans.

Cette saison, il a joué un rôle clé en aidant le club milanais à terminer deuxième de Serie A et à revenir en Ligue des champions après une absence de sept ans.