Gianluigi Buffon, 43 ans, revient à Parme relégué deux décennies après avoir quitté le club

La légende des gardiens Gianluigi Buffon est de retour à Parme deux décennies après avoir quitté le club italien relégué la saison dernière. «Il est de retour à sa place, il est de retour à la maison. Superman revient », a déclaré le club sur Twitter. Dans une vidéo, Buffon, 43 ans, a déclaré : « Je suis de retour », ajoutant plus tard sur les réseaux sociaux : « Et maintenant, continuons à nous amuser. » Buffon a confirmé le mois dernier qu’il était quitter la Juventus, le club pour lequel il a joué depuis son départ de Parme en 2001, à l’exception d’une saison avec le Paris Saint-Germain en 2018-2019.

« Parma Calcio 1913 peut confirmer avoir conclu un accord avec Gianluigi Buffon pour un contrat qui le signera au club jusqu’au 30 juin 2023 », a déclaré le club dans un communiqué.

«En tant que tel, exactement 20 ans après son dernier match pour Parme, Gigi portera à nouveau les couleurs de Gialloblu. Il le fait après avoir gagné à peu près tout ce qu’il y a à gagner dans le match. »

Buffon détient le record des matches de Serie A joués avec 657, depuis son premier avec Parme en 1995 à l’âge de 17 ans.

Depuis lors, Buffon n’a joué qu’une seule saison en Serie B lorsque la Juventus a été rétrogradée en 2006-2007 pour le scandale des matchs truqués « Calciopoli ».

Buffon a disputé son dernier match pour les géants turinois lors de la finale de la Coppa Italia où il a soulevé le trophée pour la sixième fois.

C’était son 685e match pour la Juventus et son 27e trophée en carrière, dont la Coupe du monde 2006.

L’ancien capitaine de l’Italie est une figure emblématique du football italien, l’une des stars du triomphe des Azzurri en Coupe du monde qui a accumulé un record de 176 sélections pour son pays.

Buffon a remporté 10 titres de Serie A avec la Juventus, ainsi que cinq Coupes d’Italie et six Supercoupes d’Italie avec le club et la Serie B de deuxième division en 2007.

Il a également remporté la Ligue 1 avec le PSG en 2018-2019 avant de revenir chez les géants turinois.

Il a remporté la Coupe UEFA en 1999 avec Parme, l’année où le club a également remporté les trophées de la Coupe d’Italie et de la Supercoupe d’Italie.

Cependant, il n’a jamais remporté la Ligue des champions après avoir perdu des finales avec la Juve en 2003, 2015 et 2017.

‘VALIDATION DE L’AMBITION’

« Nous sommes ravis d’accueillir Gigi Buffon à la maison », a déclaré le propriétaire du club Kyle Krause, qui a pris la relève en septembre dernier.

« Nous allons ramener ce club légendaire à sa juste place », a poursuivi l’Américain.

« Le retour de Buffon est une autre validation de cette ambition. C’est un moment vraiment spécial pour nous tous. »

Le club figurait parmi les meilleurs clubs italiens dans les années 1990 sous la propriété de la société laitière Parmalat, remportant trois grands titres européens.

Après l’effondrement de Parmalat en 2003 à la suite d’une énorme fraude financière, le club a fait faillite. Ils ont coulé en Serie D en 2015.

Trois promotions successives les ont remis dans l’élite en 2018. Ils ont été relégués après avoir terminé derniers du championnat la saison dernière avec 83 buts encaissés en 38 matchs.

Buffon était le deuxième choix de la Juventus derrière Wojciech Szczesny après son retour du PSG.

Mais le vétéran aurait reçu la garantie d’être capitaine et gardien numéro un et de jouer un rôle dans le club à la fin de sa carrière sur le terrain.

