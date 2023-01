Gianluca Vialli : “Quitter Chelsea m’a brisé le coeur”

Cette interview a été initialement publiée dans le numéro de mai 2014 de FourFourTwo. S’abonner.

Gianluca Vialli a commencé sa carrière en club à Cremonese en 1980, avant d’impressionner suffisamment la Sampdoria pour qu’ils le signent quatre ans plus tard. Là-bas, Vialli a joué avec un ami et collègue de longue date Roberto Mancini, remportant la Serie A et la Coupe des vainqueurs de coupe avant que la Juventus ne lui débourse un record du monde de 12,5 millions de livres sterling en 1992.

Pendant ce temps à Turin, Vialli a remporté la Coupe d’Italie, la Serie A, la Supercoupe d’Italie, l’UEFA Champions League et la Coupe UEFA. En 1996, il rejoint Chelsea, devenant le joueur/entraîneur des Blues la saison suivante. Il a illuminé le football anglais en remportant la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe des vainqueurs de coupe. En tant qu’entraîneur, il a aidé Mancini alors que l’Italie était sacrée championne de l’Euro 2020.

Vialli est décédé le 6 janvier 2023 des suites d’une longue bataille contre le cancer.

Je savais que j’avais réussi en tant que joueur quand…

J’ai commencé à m’entraîner avec eux et j’ai vite compris que je pouvais faire partie de cette équipe de Cremonese

J’étais dans l’équipe des jeunes à Cremonese et à la fin de la [1980/81] saison, ils m’ont demandé de rejoindre l’équipe première à leur retour pour la pré-saison. J’ai commencé à m’entraîner avec eux et j’ai vite compris que je pouvais faire partie de cette équipe de Cremonese.

J’ai joué quelques matchs et plus tard, ils m’ont proposé un contrat professionnel, mais à ce moment-là, j’avais réalisé que je pouvais être professionnel. Ce n’était donc pas une surprise quand ils m’ont proposé un contrat, mais c’était une très grosse surprise de m’imposer si tôt en équipe première – j’avais encore 17 ans – d’autant plus que le club avait déjà deux attaquants principaux.

J’ai gagné la Ligue des champions avec Juventus en 1996 – mon dernier match en tant que capitaine du club avant de rejoindre Chelsea – et aussi quand j’ai gagné le Scudetto avec la Sampdoria [in 1991]. Après huit ans d’essais, nous étions si heureux d’en arriver là.

Je dis toujours qu’au football, gagner n’est pas une joie mais plutôt un soulagement, et ce fut un tel soulagement quand nous l’avons gagné. Mais si je devais choisir entre le Scudetto avec la Sampdoria ou la Ligue des champions, ce serait cette dernière.

Cet après-midi-là, plus que le football m’a brisé le cœur, j’ai eu le cœur brisé par Ken Bates et Colin Hutchinson

Dans le vestiaire de Wembley lorsque nous [Sampdoria] a perdu la finale de la Coupe d’Europe contre Barcelone en 1992. Je savais que j’allais signer pour la Juventus cet été-là, donc j’étais contrarié pour de nombreuses raisons : parce que nous avions perdu, parce que c’était mon dernier match pour la Sampdoria et parce que j’avais raté une belle occasion dans le match. J’ai pris le blâme sur moi-même.

L’autre fois, c’était quand j’ai été limogé en tant que manager de Chelsea en 2000. Cet après-midi-là, plus que le football m’a brisé le cœur, j’ai eu le cœur brisé par Ken Bates et [Chelsea managing director] Colin Hutchinson.

Je n’ai jamais dit ça à personne avant mais…

Je n’aime vraiment pas les serpents et je n’aime pas les rats. Je vais beaucoup en Afrique, donc je vois beaucoup de serpents. Je ne les aime pas. De plus, je suis allergique à l’ail et aux oignons, juste au cas où l’un de vos lecteurs aurait envie de cuisiner pour moi.

Travailler avec mon père dans son entreprise de construction. J’aurais aimé pouvoir dire athlète professionnel dans n’importe quel autre sport, mais je serais probablement devenu architecte dans l’entreprise familiale.

Mes héros en grandissant étaient…

Il y avait un film italien sur Cruyff appelé Il Profeta del Gol, que j’ai regardé une dizaine de fois.

Antonio Cabrini, qui était un ami de la famille et qui sortait avec ma sœur – vilain ! – et Johan Cruyff. Il y avait un film italien sur Cruyff appelé Profeta del Gol (The Prophet of Goals), que j’ai regardé environ 10 fois.

J’ai toujours été amoureux de Cruyff, mais depuis que nous avons perdu contre son équipe de Barcelone en 1992, j’ai une sorte de relation amour-haine avec lui.

Mon moment le plus fier…

En plus d’avoir été témoin de la naissance de mes deux filles, je soulevais le trophée de la Ligue des champions en tant que capitaine de la Juventus.

Si je pouvais changer une chose dans le jeu, ce serait…

L’état du football italien. Il faut que les supporters, les joueurs, les arbitres et tous les clubs soient unis pour faire de ce sport un meilleur jeu.

Trois mots qui me résument sont…

Travailleur, perfectionniste et juste.

La seule chose sans laquelle je ne pourrais pas vivre est…

Le football, le golf, ma famille et mon pain. En fait, j’irai avec du pain. J’aime beaucoup le pain.

Refuse la possibilité de continuer à jouer pour l’équipe nationale. À ce moment-là [Vialli won his last cap in 1992] Je pensais que c’était la bonne chose à faire, parce que j’étais très têtu et fier. Mais vous ne devriez jamais refuser la possibilité de représenter votre pays, quel que soit votre âge.

Si je pouvais avoir un souhait ce serait…

Posséder un club de foot en Premier League, idéalement pas trop loin de chez moi ! En effet, avoir juste assez d’argent pour posséder un club de football serait un très beau souhait.

L’objet que j’aime le plus est…

J’aime vraiment le golf et les gens ne réalisent pas à quel point c’est compétitif

Peut-être mes trucs de golf. Je joue au golf une fois par semaine. J’aime vraiment ça, et les gens ne réalisent pas à quel point c’est compétitif. Je ne suis pas un maniaque de la compétition avec les autres, mais je suis constamment en compétition avec moi-même, pour essayer de toujours faire mieux. Mais est-ce que jevraimentchérir mes affaires de golf ? Non, pas vraiment… J’ai tendance à ne pas trop m’attacher aux objets.