Gianluca Vialli était “un gars joyeux, un gars positif et un combattant” se souvient Carlo Cudicini de Chelsea qui dit que les joueurs des Blues ont tenu des minutes de silence pour la légende du club

L’ancien gardien de but de Chelsea, Carlo Cudicini, a rendu hommage à son compatriote bleu et italien Gianluca Vialli après son décès tragique.

Vialli a malheureusement perdu sa bataille contre le cancer du pancréas à l’âge de 58 ans, laissant le monde du football le cœur brisé.

Getty Vialli est décédé après une longue bataille contre le cancer

Getty Et Chelsea a pris le temps de se souvenir de la légende du club

Parmi les personnes touchées par la perte prématurée figuraient Chelsea, l’équipe de Premier League, pour qui Vialli a joué entre 1996 et 1999.

L’attaquant est devenu une icône à Londres et en Angleterre, après des passages à Cremonese, Sampdoria et Juventus.

Vialli a même dirigé Chelsea de 1998 à 2000, et pendant ce temps, il a fait venir son compatriote Cudicini, qui est devenu un favori des fans au cours de sa décennie à jouer pour le club en tant que gardien de but.

Cudicini est toujours avec les Bleus en tant qu’entraîneur technique prêté et ambassadeur du club, et a parlé à talkSPORT d’une journée difficile au club.

“Je suis à Cobham et c’est là que j’ai appris la triste nouvelle”, a-t-il déclaré. “Tout le monde sur le terrain d’entraînement a ressenti l’impact sur le déroulement de la journée.

“Nous sommes allés sur le terrain avec les joueurs de l’équipe première et le personnel d’entraîneurs et avons fait une minute de silence où nous avons tous rassemblé nos prières et nous nous sommes sentis proches de Luca et de sa famille en cette horrible journée.”

Cudicini acceptait la triste perte

nouvelles Arsenal veut Felix ET Mudryk, Fernandez de retour au Portugal, Orsic rejoint Southampton

TALENT Romeo Beckham “fier” après avoir signé un accord de prêt avec l’équipe de développement de la Premier League

DEMI-TOUR Le vieux tweet de Jack Butland sur le fait d’être un n ° 2 refait surface après le transfert de Man United

TOUT va bien Ronaldo peut vivre avec son partenaire Rodriguez malgré les strictes lois saoudiennes sur les couples non mariés

DEUX OISEAUX Man United “convient d’un accord” pour signer Aboubakar avec Ronaldo et Al Nassr pour en bénéficier

DÉCHIRURE “Un homme généreux et gentil qui aimait le football” – les hommages affluent pour la légende de Chelsea Vialli







Parlant de son ami, Cudicini a poursuivi : “Luca a toujours été plein d’énergie. Un gars très positif qui est toujours prêt pour une blague ou prêt pour les plaisanteries.

“De toute évidence, venant du football, des vestiaires et de la dynamique là-dedans, quand je suis arrivé à Chelsea, il n’était pas un joueur-manager, il n’était qu’un manager mais il était toujours prêt à rire. C’était une personne formidable à côtoyer.

« Il fait partie de ces gars qui, lorsqu’ils marchent quelque part, ont toujours une aura autour d’eux. Vous pouvez sentir et vous pouvez ressentir cette énergie positive et il était comme ça, surtout quand j’ai déménagé en Angleterre en 1999.

«Il était fantastique, très favorable. Il savait à quel point c’était un changement important dans le football et le mode de vie et il a été très favorable à tous ces changements dans ma vie et ma carrière et je serai toujours reconnaissant de ce soutien.

“Il avait une grande personnalité. On pouvait voir que sur le terrain et dans les vestiaires, c’était toujours lui qui motivait, qui poussait les joueurs et les coéquipiers.

Popperfoto – Getty Pour les fans de football anglais, Vialli est synonyme de Chelsea

“Je pense que la raison pour laquelle il laisse un si grand écart est à cause de cela. De toute évidence, il a eu une carrière fantastique et en Italie en particulier, il est reconnu par beaucoup, sinon tous, comme l’un des meilleurs attaquants que nous ayons jamais eu, mais le côté humain va de pair. C’était un grand homme et un combattant sur le terrain et comme il le montre, un grand homme en dehors du terrain car les cinq dernières années ont évidemment été très difficiles pour lui et sa famille.

Cudicini n’avait pas beaucoup vu Vialli ces derniers temps alors qu’il s’éloignait du football pour se concentrer sur sa santé, mais sait à quel point la victoire de l’Euro 2020 était importante pour l’assistant italien.

« Je ne le voyais pas beaucoup mais nous parlions de temps en temps. Je l’ai rencontré sur le golf fin 2021 après l’Euro alors qu’il était évidemment très content du résultat sur le terrain.

“En même temps, il n’était pas dans un grand moment parce qu’il était à Londres en train de vivre ce qui lui arrivait. Puis nous nous sommes parlé à quelques reprises l’année dernière.

“Pour moi, Luca représente beaucoup en termes de ce qui s’est passé dans ma carrière, mais aussi sur le plan personnel car mon déménagement à Londres a signifié un grand changement dans ma vie et j’ai fini par rester ici pendant 23 ans et tout ce qui s’est passé avec il.

Popperfoto – Getty Vialli restera comme une véritable légende de Chelsea

“C’est évidemment une personne très importante, peu importe combien de fois je l’ai vu au cours de la dernière année, il aura toujours une place dans mon cœur malgré tout.”

Cudicini a ajouté: “Je pense qu’il aimerait probablement qu’on se souvienne de lui comme d’un gars joyeux, d’un gars positif et d’un combattant parce que c’est ainsi que tout le monde le voit sur le terrain et en dehors.

“Personnellement, je me souviens toujours de son sourire parce que c’était une joie de l’avoir avec moi, mais en même temps, tout le monde pouvait voir l’esprit et l’attitude qu’il avait sur le terrain, ce qui est le même qu’il a montré dans sa vie aussi .

“Je pense que c’est ainsi que vous pouvez le décrire le mieux, en tant que gars connu pour son football mais aussi en dehors du terrain et tout le monde le reconnaît comme l’un des plus grands footballeurs d’Italie et d’Europe, ainsi qu’un homme fantastique.”