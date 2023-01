Gianluca Vialli, ancien attaquant italien, décède à 58 ans

Gianluca Vialli, l’ancien attaquant italien qui a aidé la Sampdoria et la Juventus à remporter des trophées de Serie A et européens avant de devenir joueur-manager à Chelsea, est décédé. Il avait 58 ans.

La fédération italienne de football a confirmé vendredi la mort de Vialli.

Vialli a annoncé en 2018 qu’il avait surmonté une bataille d’un an contre le cancer du pancréas, mais a ensuite déclaré en décembre 2021 que la maladie était revenue.

Avec l’aggravation de son état, Vialli a annoncé à la mi-décembre qu’il quittait temporairement son rôle de chef de la délégation de l’équipe nationale italienne.

Vialli avait été nommé chef de la délégation sous la direction de l’entraîneur-chef des Azzurri, Roberto Mancini, son ami de longue date et ancien coéquipier.

Vialli et Mancini étaient connus sous le nom de « gemelli del gol » ou « jumeaux de but » lorsqu’ils ont joué ensemble à la Sampdoria, menant le club basé à Gênes à son seul titre de Serie A en 1991 et à son seul titre européen en 1990 avec la Coupe. Coupe des vainqueurs – plus quatre trophées de la Coupe d’Italie.

Vialli et Mancini ont également mené la Sampdoria à la finale de la Coupe d’Europe 1992, qu’elle a perdue contre Barcelone au stade de Wembley.

En tant que chef de la délégation, Vialli a retrouvé Mancini pour aider l’Italie à remporter le Championnat d’Europe en battant l’Angleterre lors d’une séance de tirs au but à Wembley l’année dernière.

“Nous avons une relation qui va bien au-delà de l’amitié”, a déclaré Mancini lors de l’Euro. “Il est comme un vrai frère pour moi.”

La mort de Vialli survient trois semaines après le décès prématuré d’un autre grand joueur de Serie A, Siniša Mihajlović, décédé après une longue bataille contre la leucémie. Mihajlović a également joué avec Mancini à la Sampdoria après que Vialli ait quitté le club pour la Juventus.

Vialli a remporté un autre titre de Serie A à la Juventus et a également soulevé les trophées de la Ligue des champions et de la Coupe UEFA avec les Bianconeri.

Vialli a joué pour l’équipe nationale italienne de 1985 à 1992, faisant 59 apparitions et marquant 16 buts.

Vialli a mis fin à sa carrière de joueur tout en gérant Chelsea, menant le club londonien aux titres de la FA Cup, de la League Cup et de la Coupe des vainqueurs de coupe. Il a continué à vivre à Londres après être passé de Chelsea aux commentaires télévisés et à d’autres entreprises.

