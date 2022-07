Gianluca Scamacca: West Ham conclut un accord de 35,5 millions de livres sterling pour l’attaquant de Sassuolo | Nouvelles du centre de transfert

West Ham a finalisé la signature de l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca dans le cadre d’un accord d’une valeur de 35,5 millions de livres sterling.

L’international italien, qui a marqué 16 buts en 36 matches de Serie A la saison dernière, a signé un contrat de cinq ans, plus l’option d’une année supplémentaire au stade de Londres.

Les Hammers ont accepté de payer à Sassuolo un montant initial de 30,5 millions de livres sterling avec 5 millions de livres supplémentaires. L’accord comprend également une clause de vente de 10% pour la partie italienne.

Scamacca, qui a reçu le maillot numéro sept, a déclaré : “Je suis vraiment ravi de rejoindre West Ham. J’ai attendu ce moment depuis longtemps – c’était un rêve de jouer en Premier League.

“J’ai l’impression que West Ham est l’équipe parfaite pour moi. Ils ont montré qu’ils me voulaient vraiment et quand j’ai parlé au manager, il y a eu une compréhension instantanée. J’ai hâte de jouer et de montrer aux supporters ce que je peux faire dans l’Ouest. Chemise de jambon – j’espère que nous nous aimerons.”

Le patron de West Ham, David Moyes, a ajouté: “Nous cherchons depuis un moment à ajouter plus de force à nos options d’attaque, nous sommes donc ravis d’avoir intégré Gianluca. Il est vraiment bien recommandé – et nous sommes impatients de travailler avec lui. C’est un jeune avant-centre avec un très bel avenir devant lui.”

Image:

Les statistiques de Gianluca Scamacca pour Sassuolo lors de la saison 2021/22 de Serie A





Scamacca devient la quatrième signature estivale de West Ham, après l’arrivée du défenseur Nayef Aguerdqui a rejoint Rennes pour 30 millions de livres sterling, gardien de but Alphonse Aréole pour 7,75 M £ du Paris Saint-Germain, et milieu de terrain Flynn Downes de Swansea City pour 12 millions de livres sterling.

West Ham était également intéressé par la signature de l’attaquant de Chelsea Armando Brojamais si la signature de Broja et Scamacca n’a pas été exclue, il est de plus en plus probable que ce soit l’un ou l’autre.

Les Irons veulent également se renforcer davantage au milieu de terrain central après avoir fait une offre pour Lille Amadou Onanapendant qu’ils surveillent de Piotr Zielinski situation à Naples.

Moyes cherche à améliorer son équipe avant une saison qui verra West Ham combiner l’amélioration de la Premier League avec une première campagne en Europa Conference League.

West Ham fait une offre de 12,75 millions de livres sterling pour signer Kostic de Francfort

Après l’arrivée de Scamacca, West Ham va maintenant travailler sur un accord à signer Philippe Kostic de l’Eintracht Francfort.

Les Hammers ont fait une offre de 12,75 millions de livres sterling pour signer le joueur gaucher, qui est entré dans la dernière année de son contrat en Bundesliga et pense que son prochain contrat sera probablement le dernier gros de sa carrière.

Les Hammers ont offert un montant initial de 10 millions de livres sterling avec 2,75 millions de livres supplémentaires pour le joueur de 29 ans, qui peut jouer en tant qu’ailier gauche ou en tant qu’arrière gauche.

L’international serbe aime West Ham et a beaucoup de respect pour le club mais reste indécis quant à son adhésion, étant donné qu’il a la garantie de jouer en Ligue des champions avec Francfort la saison prochaine.

L’arrière gauche a été une position prioritaire cet été pour Moyes et le club a déménagé pour Kostic, qui a aidé Francfort à remporter la Ligue Europa la saison dernière.

Image:

Il reste un an à Filip Kostic sur son contrat avec l’Eintracht Francfort





Moyes a examiné de près Kostic la saison dernière alors que Francfort battait les Hammers en demi-finale de la Ligue Europa.

Kostic a impressionné dans la compétition en remportant le titre de joueur de la saison de l’UEFA Europa League et en réalisant le plus de passes décisives lors du tournoi de la saison dernière avec six.

West Ham regarde Brereton Diaz

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avec de nombreuses spéculations sur les transferts autour de Ben Brereton Diaz des Blackburn Rovers, nous examinons les 20 buts du Chilien du championnat Sky Bet jusqu’à présent cette saison.



Sky Sports Nouvelles comprend également l’attaquant des Blackburn Rovers Ben Brereton Diaz est l’un des nombreux joueurs que West Ham regarde cet été.

L’international chilien est entré dans la dernière année de son contrat à Ewood Park, l’équipe du championnat voulant environ 15 millions de livres sterling pour le joueur de 23 ans.

Brereton Diaz a marqué 22 buts en 37 matchs de championnat la saison dernière.

Scamacca pourrait être le prochain Zlatan

Image:

Scamacca a remporté sept sélections internationales pour l’Italie





Gianluca Scamacca a été très demandé et il est facile de comprendre pourquoi. C’est un attaquant international italien de 6’5 “qui a marqué 16 fois en Serie A la saison dernière, un homme capable de toutes sortes de buts. La seule surprise est le chemin qu’il a emprunté jusqu’au sommet.

A 23 ans, Scamacca est à la fois phénomène précoce et floraison tardive. Identifié à 15 ans comme l’un des talents les plus brillants d’Europe, il s’est rendu à deux reprises aux Pays-Bas à l’adolescence à la recherche d’opportunités. Mais il était toujours prêté à Ascoli en Serie B à l’âge de 21 ans.

Maintenant, après avoir brillé pour Sassuolo, il n’est pas seulement considéré comme l’attaquant autour duquel l’Italie devrait construire son attaque, mais aussi comme un homme qui pourrait bien être l’héritier de Zlatan Ibrahimovic. Le grand homme aux pieds dansants.

Lisez le profil d’Adam Bate sur Scamacca ici

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en déplacement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.