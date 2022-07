Gianluca Scamacca: West Ham accepte un transfert de 35,5 millions de livres sterling pour l’attaquant de Sassuolo avec des conditions personnelles en cours de discussion | Nouvelles du centre de transfert

West Ham a conclu un accord de 35,5 millions de livres sterling pour signer l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca, avec des conditions personnelles en cours de discussion.

Les Hammers ont accepté de payer un montant initial de 30,5 millions de livres sterling avec 5 millions de livres supplémentaires pour le joueur de 23 ans, qui a marqué 16 buts en 36 matches de Serie A la saison dernière pour l’équipe italienne. L’accord comprend une clause de vente de 10% pour Sassuolo.

West Ham reste également intéressé par l’attaquant de Chelsea Armando Broja et le dialogue entre les clubs reste ouvert.

Bien que la signature de Broja et de Scamacca n’ait pas été exclue, il est de plus en plus probable que ce soit l’un ou l’autre.

Scamacca (à gauche) et Armando Broja sont tous deux des cibles de West Ham cet été





Les Irons attendent également une réponse de Lille sur le transfert potentiel du milieu de terrain Amadou Onana.

Pendant ce temps, West Ham a raté la signature Jesse Lingard sur un transfert gratuit après avoir rejoint Nottingham Forest pour un contrat d’un an.

West Ham avait proposé de signer Lingard et était satisfait de l’offre proposée, mais le joueur de 29 ans a décidé de rejoindre l’équipe nouvellement promue.

West Ham a signé trois signatures jusqu’à présent cet été avec les arrivées du défenseur Nayef Aguerd, qui a rejoint Rennes pour 30 millions de livres sterling, et du gardien Alphonse Areola pour 7,75 millions de livres sterling du Paris Saint-Germain après son prêt réussi la saison dernière et du milieu de terrain Flynn Downes. de Swansea City pour un montant non divulgué.

Le patron de West Ham, David Moyes, cherche à améliorer son équipe avant une saison qui verra West Ham combiner l’amélioration de la Premier League avec une première campagne en Europa Conference League.

West Ham fait une offre pour signer Kostic de Francfort

Filip Kostic est l’homme du danger pour Francfort





West Ham a également fait une offre pour signer l’Eintracht Francfort Philippe Kostic alors que le joueur gauche entame la dernière année de son contrat en Bundesliga.

L’arrière gauche a été une position prioritaire cet été pour Moyes et le club a déménagé pour l’international serbe, qui a aidé Francfort à remporter la Ligue Europa la saison dernière.

Le joueur de 29 ans peut jouer en tant qu’ailier gauche ou arrière gauche, et Moyes a examiné de près Kostic la saison dernière alors que Francfort battait les Hammers en demi-finale de la Ligue Europa.

Kostic a impressionné dans la compétition en remportant le titre de joueur de la saison de l’UEFA Europa League et en réalisant le plus de passes décisives lors du tournoi de la saison dernière avec six.

Scamacca pourrait être le prochain Zlatan

Scamacca attend toujours son premier but international pour l’Italie





Gianluca Scamacca est en demande et il est facile de comprendre pourquoi. C’est un attaquant international italien de 6’5 “qui a marqué 16 fois en Serie A la saison dernière, un homme capable de toutes sortes de buts. La seule surprise est le chemin qu’il a emprunté jusqu’au sommet.

A 23 ans, Scamacca est à la fois phénomène précoce et floraison tardive. Identifié à 15 ans comme l’un des talents les plus brillants d’Europe, il s’est rendu à deux reprises aux Pays-Bas à l’adolescence à la recherche d’opportunités. Mais il était toujours prêté à Ascoli en Serie B à l’âge de 21 ans.

Maintenant, après avoir brillé pour Sassuolo, il n’est pas seulement considéré comme l’attaquant autour duquel l’Italie devrait construire son attaque, mais aussi comme un homme qui peut exiger des honoraires supérieurs à 40 millions de livres sterling étant donné qu’il pourrait bien être l’héritier de Zlatan Ibrahimovic. Le grand homme aux pieds dansants.

Lisez l’article complet d’Adam Bate ici.

Pourquoi Broja est-il demandé ?

Les principaux atouts de Broja résident dans des domaines qui passent souvent inaperçus. Il excelle à reprendre possession du ballon dans le dernier tiers, à remporter des sauts aériens et à courir avec le ballon à ses pieds.

En fait, seuls cinq joueurs ont récupéré plus de possession dans les zones offensives la saison dernière – bien que l’Albanais n’ait commencé que 21 matches de championnat.

En plus d’être parmi les joueurs d’élite de la ligue pour le pressing de l’avant, il se classe également parmi les 10 meilleurs pour les pauses rapides.

Avec West Ham en pourparlers avancés avec Armando Broja de Chelsea, jetez un œil à tous ses buts de sa saison en prêt avec Southampton



Malgré son temps de jeu limité, le joueur de 20 ans a enregistré 112 touches dans la surface adverse – grâce à un mouvement habile, créant de l’espace et portant le ballon dans des zones dangereuses.

En approfondissant ses retours au cours d’une brève carrière professionnelle à ce jour, le jeune a marqué 20 buts en seulement 48 départs dans toutes les compétitions – un taux de frappe impressionnant, étant donné qu’il a également été accroché 35 fois.

Lisez l’article complet d’Adam Smith ici

