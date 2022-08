Gianluca Scamacca ouvre un compte West Ham dans la victoire de l’UEFA Europa Conference League

Gianluca Scamacca a marqué son premier but à West Ham jeudi pour aider à assurer une victoire 3-1 sur les ménés danois Viborg lors des barrages de la Ligue de conférence Europa.

West Ham, qui a disputé les demi-finales de la Ligue Europa la saison dernière, est entré dans le match après des défaites consécutives en Premier League contre Manchester City et Nottingham Forest.

Mais l’international italien Scamacca, signé pour 30 millions de livres sterling de Sassuolo, a apaisé les nerfs en trouvant la cible à la 23e minute après avoir été piégé par une autre nouvelle recrue, Maxwel Cornet.

Jarrod Bowen a ajouté une seconde à la 64e minute avant que Viborg n’en retire un par Jakob Bonde cinq minutes plus tard.

A douze minutes de la fin, le remplaçant Michail Antonio a marqué un troisième but pour West Ham pour mettre les Londoniens sur la bonne voie pour une place en phase de groupes.

“Gianluca est probablement super content et je suis tout aussi content”, a déclaré le patron adjoint de West Ham, Billy McKinlay, qui remplaçait le manager suspendu David Moyes.

“Les attaquants sont jugés par les buts, donc sortir rapidement du but est important et il y a beaucoup plus à venir de lui.”

Villarreal, champion de la Ligue Europa en 2021, a surmonté un choc précoce pour vaincre Hajduk Split 4-2.

Stipe Biuk a donné à Hajduk une avance à la deuxième minute mais l’équipe espagnole a rapidement récupéré et menait 4-1 à la pause.

Jose Luis Morales, avec un doublé, un but contre son camp de Marko Livaja et une frappe de Gerard Moreno dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, a mis Villarreal en charge.

Une pénalité de Marco Fossati à cinq minutes de la fin, cependant, a donné à Hajduk une lueur d’espoir de renverser le déficit lors du match retour de la semaine prochaine.

Anderlecht, 32 fois champion de Belgique, est revenu des Young Boys en Suisse avec une victoire 1-0 assurée par un but de Hannes Delcroix juste avant l’heure de jeu.

L’ancienne star d’Arsenal Mesut Ozil a été laissée sur le banc alors que son équipe turque Basaksehir était tenue en échec 1-1 par Anvers à Istanbul.

Cologne, troisième de la Bundesliga après deux matches, s’est inclinée 2-1 à domicile face au Hongrois Fehervar.

Florian Dietz a donné l’avantage aux Allemands après 15 minutes, mais ils ont été réduits à 10 hommes cinq minutes plus tard lorsque Julian Chabot a reçu un carton rouge.

Fehervar a bondi avec Budu Zivzivadze et Palko Dardai leur donnant la tête avant la pause.

En Europa League, Hearts a cédé une avance de 1-0 pour s’incliner 2-1 à Zurich, mais débutera le match retour en tant que favori la semaine prochaine lors de son premier match européen en six ans.

Les Écossais sont allés de l’avant grâce à un penalty de Lawrence Shankland après une faute sur l’international australien Nathaniel Atkinson.

Cependant, les champions suisses ont riposté avec des buts en l’espace de deux minutes.

Adrian Guerrero a égalisé avec une volée à la 32e minute avant que Blerim Dzemaili n’ajoute une seconde après avoir été laissé sans marque.

“Je pensais que nous étions exceptionnels ce soir”, a déclaré l’entraîneur des Hearts Robbie Neilson à la BBC Scotland.

“Nous sommes arrivés aux champions de Suisse, qui ont réalisé une saison magnifique la saison dernière avec des joueurs internationaux.”

Ferencvaros de Hongrie a été le plus grand vainqueur de la Ligue Europa, Adama Traoré ayant marqué deux fois lors d’une défaite 4-0 contre les Shamrock Rovers d’Irlande.

L’ancien attaquant de Bournemouth et Watford Josh King a marqué un but à la huitième minute pour aider Fenerbahce à une victoire 2-0 à Austria Vienne.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici