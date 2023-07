Giancarlo Stanton des Yankees surgit, la blessure de Josh Donaldson « n’était pas géniale »: plats à emporter

DENVER – Le directeur général des Yankees, Brian Cashman, a déclaré le mois dernier que lorsque Giancarlo Stanton est appelé au marbre, il est l’un des frappeurs les plus difficiles à sortir de toute la MLB. Le propriétaire Hal Steinbrenner a déclaré que lorsque Stanton l’allume, il peut transporter toute l’équipe.

Les Yankees ont raté ce niveau de production de Stanton trop longtemps pour des tronçons de cette saison. Lors de ses 18 premiers matchs hors de la liste des blessés après s’être tendu les ischio-jambiers, Stanton a coupé 0,113/0,206/0,226 et a retiré 23 prises. Entrant dans le match de samedi contre les Rocheuses, Stanton frappait .211/.281/.454 avec un 98 wRC+ en 42 matchs cette saison. C’est catastrophique pour un joueur qui n’a été qu’une option pour le manager des Yankees, Aaron Boone. Mais au cours des deux dernières semaines, il y a des signes d’une montée subite de Stanton à venir.

Dans la victoire 6-3 des Yankees contre les Rocheuses samedi, Stanton a été 1 contre 3 avec un circuit de trois points. Il s’agissait de son quatrième coup de circuit à ses quatre derniers matchs. Lors des 15 derniers matchs de Stanton, il a disputé 16 points et a affiché un OPS de 1 000. Les Yankees ont désespérément besoin de lui pour être le gars qui porte l’équipe, et il évolue dans la bonne direction ces derniers temps.

Big G. Big Blast. pic.twitter.com/HpJWDVXvsB – Yankees de New York (@Yankees) 16 juillet 2023

« Il swingue définitivement mieux », a déclaré Boone. « La plupart d’entre nous dans cette salle l’ont vu appelé, donc je ne veux pas aller dire qu’il est là parce que c’est un niveau différent. »

Stanton ne dirait pas qu’il est complètement de retour pour l’instant parce que dans son esprit, cela prend plusieurs semaines de production constante qu’il n’a pas encore atteint. Mais c’est au moins encourageant pour les Yankees. Non seulement ils obtiennent des bâtons de qualité de sa part ces derniers temps, mais il a également pu jouer sur le terrain, ce qui, selon Stanton, l’aide à rester lâche au marbre.

Si les Yankees peuvent obtenir un tronçon ici de Stanton où il ressemble au frappeur qu’il était dans la première moitié de la saison dernière, cela atténuera certainement le manque d’attaque que les Yankees ont obtenu de la quasi-totalité de l’équipe. Même avec le circuit de trois points de Stanton et une cinquième place en deuxième manche samedi, les Yankees n’ont pas pu rassembler grand-chose par la suite. L’enclos des releveurs des Rocheuses, qui est entré dans la soirée avec la quatrième pire MPM, a mis un terme à l’offensive des Yankees en 6 manches et 2/3, les limitant à seulement deux coups sûrs et un but sur balles.

L’attaque des Yankees continuera d’être l’objectif principal car le personnel de lanceurs continue de faire son travail presque tous les soirs. Clarke Schmidt a poursuivi sa trajectoire positive, lançant la septième manche pour la première fois de sa carrière et limitant les Rocheuses à deux points.

Si l’attaque peut faire son travail, avec Stanton menant la charge en l’absence d’Aaron Judge, peut-être que les Yankees pourront se frayer un chemin depuis le bas de la Ligue américaine Est.

« Nous savons que nous sommes meilleurs que cela », a déclaré Boone avant le match de samedi. « Cela dit, nous avons également eu beaucoup de gars absents pendant de longues périodes. Nous n’avons pas eu la programmation nécessairement attendue même pour la plupart des jeux. C’est un facteur contributif. Nous avons eu des gars clés qui ont évidemment eu une période plus longue où ils ont lutté. Espérons que cela signifie que cela nous place dans une position où finalement ils se mettent tous en marche et se mettent en marche ensemble, puis cela devient très amusant.

Donaldson s’est blessé au mollet droit alors qu’il lançait une balle au sol à l’arrêt-court en septième manche. Avant d’arriver à la première base, Donaldson est venu boiteux et a sauté du terrain après avoir été expulsé. Boone a déclaré que le joueur de troisième but des Yankees subira une IRM dimanche. Le sentiment initial, selon Boone, est que la blessure de Donaldson « n’était pas géniale ».

Si Josh Donaldson se dirige vers l’IL, @JackCurryOUI dit que la forte conviction est qu’Oswald Peraza serait de retour dans le Bronx.#YANKSonYES pic.twitter.com/MSMqiThJ5G — Réseau OUI (@YESNetwork) 16 juillet 2023

Donaldson a terminé la soirée avec un score de 0 pour 4 et atteint maintenant 0,142 cette saison. Remplacer sa batte par quelqu’un d’autre a une chance d’être un net positif pour les Yankees en raison de la difficulté du vétéran depuis qu’il a été échangé à New York il y a deux intersaisons.

Si Donaldson figure sur la liste des blessés – ce qui est prévu – Oswald Peraza devrait être le mouvement correspondant. Peraza n’a pas particulièrement bien joué ces derniers temps en Triple A après un mois de mai torride où il a réussi neuf circuits en 13 matchs. Depuis lors, Peraza frappe .172 avec trois circuits en 23 matchs. Dans son temps limité avec les Yankees cette saison, Peraza a atteint 0,188 mais avait un pourcentage de base de 0,316, ce qui le classerait au quatrième rang de l’équipe.

En l’absence de Donaldson, il est probable que les Yankees demanderont à DJ LeMahieu d’assumer les fonctions principales de troisième base, avec Isiah Kiner-Falefa et Peraza comme options de sauvegarde. Peraza a disputé cinq matchs en troisième avec les Yankees cette saison, mais a presque exclusivement joué à l’arrêt-court en Triple A. Avec Anthony Volpe jouant presque tous les jours, il est peu probable que Peraza verrait le temps à court terme, mais il pourrait également jouer au deuxième but si Gleyber Torres est donné. un jour de congé.

Une possibilité intéressante si Donaldson doit manquer un temps prolongé – samedi soir a peut-être été la dernière fois qu’il a joué dans un uniforme des Yankees. En raison du peu qu’il a produit, il serait difficile de justifier de le précipiter pour la course d’étirement lorsque chaque match compte pour les Yankees.

(Photo de Giancarlo Stanton frappant un coup de circuit de trois points contre les Rocheuses : Michael Ciaglo / Getty Images)