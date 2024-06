Giancarlo Esposito sera dans Captain America : Brave New World, et il sera un méchant – Rapport

Captain America : Brave New World introduira l’acteur de Breaking Bad, Giancarlo Esposito, dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), et il semble qu’il jouera un méchant, selon Le journaliste hollywoodien .

Le site indique que le film MCU de l’année prochaine est actuellement en cours de tournage pour aider à introduire le nouveau personnage d’Esposito dans le giron. Qui exactement il joue reste un mystère, mais les sources de THR laissent entendre qu’il jouera un méchant. Le tournage devrait durer 22 jours et ajoutera également des séquences d’action supplémentaires.

LES DÉBUTS DE GIANCARLO ESPOSITO DANS LE MCU POURRAIENT ARRIVER DANS CAPTAIN AMERICA 4. CRÉDIT IMAGE : ARAYA DOHENY/GETTY IMAGES POUR LA FONDATION SAG-AFTRA.

Esposito a parcouru quelques franchises majeures depuis sa course avec des émissions comme Breaking Bad et Better Call Saul. En plus d’offrir ses talents pour Far Cry 6 et l’anime Cyberpunk : Edgerunners, la star est apparue en tant qu’antagoniste dans la série The Mandalorian de Disney. Avec de nombreux rôles de méchants notables à son actif, les fans ont commencé à se demander si Esposito pourrait un jour rejoindre le MCU.

L’acteur avait a exprimé son intérêt à jouer le professeur Xavier, leader des X-Men, dans le passé mais ce n’est que ce mois-ci qu’il a confirmé qu’il serait rejoindre officiellement le MCU dans un rôle mystérieux . Esposito est même allé jusqu’à dire que le rôle est « meilleur que vous ne pouvez l’imaginer » en parlant aux fans, confirmant plus tard que son personnage aura sa propre série télévisée . Nous devrons encore attendre et voir qui est le personnage.

En plus de servir d’introduction au personnage d’Esposito, Captain America : Le meilleur des mondes offrira au public les débuts théâtraux d’Anthony Mackie dans le rôle de Captain America. Il est auparavant passé au rôle de la série Disney+, The Falcon and the Winter Soldier. Les fans du MCU peuvent également s’attendre à voir Le portrait d’Harrison Ford dans le rôle du général Thaddeus « Thunderbolt » Ross suivant la mort de l’acteur original, William Hurt, en 2022 .

Captain America : Le Meilleur des Mondes débarque en salles le 14 février 2025. En attendant, vous pouvez lire sur le retour du personnage de Tim Blake Nelson, The Leader et apprenez-en davantage sur le méchant du film a fuité .

Michael Cripe est un contributeur indépendant chez IGN. Il a commencé à écrire dans l’industrie en 2017 et est surtout connu pour son travail dans des médias tels que The Pitch, The Escapist, OnlySP et Gameranx.

Assurez-vous de le suivre sur Twitter @MikeCripe.