Giancarlo Esposito rejoint « Captain America 4 »

Quelques semaines après que Giancarlo Esposito, nominé aux Emmy Awards, ait annoncé qu’il rejoindrait l’univers cinématographique Marvel « plus tôt que vous ne le pensez ». Variété peut confirmer qu’il apparaîtra dans « Captain America: Brave New World », qui sortira en salles l’année prochaine.

Esposito a révélé qu’il avait été choisi pour un projet Marvel lors d’un panel au CCXP au Brésil plus tôt ce mois-ci. Là, il a écrasé les spéculations des fans selon lesquelles il jouerait le professeur X dans la version très attendue de « X-Men » de Marvel Cinematic Universe.

« Il y a quelque chose dans le fait d’être original. Nous avons vu différentes versions du professeur X », Esposito dit à la foule. « N’aimeriez-vous pas me voir jouer un personnage dans un film Marvel qui soit original, nouveau et frais ? Alors, retenez bien mes paroles : cela arrivera plus tôt que vous ne le pensez.

Le rôle d’Esposito dans « Le meilleur des mondes » est gardé secret (bien qu’il ait été décrit comme méchant). Le film Marvel continue de photographier davantage avant sa date de sortie en salles le 14 février 2025.

Anthony Mackie revient dans le rôle de Sam Wilson, désormais le nouveau Captain America. Un premier aperçu plein d’action a fait ses débuts lors de la présentation de Disney à la CinemaCon en avril, où le chef de Marvel, Kevin Feige, a comparé le film à « Captain America: The Winter Soldier » de 2014, le décrivant comme « un autre thriller d’action rapide et relativement ancré ». La séquence montre Wilson sauvant Thaddeus « Thunderbolt » Ross de Harrison Ford, aujourd’hui président des États-Unis, d’un groupe d’assassins soumis à un lavage de cerveau.

Réalisé par Julius Onah, le film met également en vedette Danny Ramirez, Shira Haas, Liv Tyler, Tim Blake Nelson et Rosa Salazar. Il était initialement prévu pour une sortie le 26 juillet 2024, mais a été repoussé à la Saint-Valentin 2025 lors d’une série de reprogrammations après la conclusion de la grève SAG-AFTRA. Le tournage principal s’est terminé avant la grève, mais Marvel Studios a ajouté le scénariste Matthew Orton en décembre pour écrire des pages supplémentaires avant les reprises prévues pour le printemps. Vraisemblablement, Esposito jouera un rôle important dans ces scènes.

L’acteur acclamé est surtout connu pour ses performances féroces dans des drames comme « Breaking Bad » et sa série préquelle « Better Call Saul », où son tour dans le rôle de Gus Fring lui a valu trois nominations aux Emmy. Mais Esposito est également un vétéran du divertissement de genre, gagnant deux autres nominations aux Emmy pour son travail en tant qu’antagoniste brandissant le Darskaber, Moff Gideon, dans la série « Star Wars » « The Mandalorian ». Il a également joué le rôle de l’infâme ancien PDG de Vought, Stan Edgar, dans « The Boys » et a exprimé Lex Luther dans la série « Harley Quinn » de DC sur Max.

Esposito sera ensuite vu dans « MaXXXine » d’A24 et « Megalopolis » de Francis Ford Coppola, qui a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci à Cannes. Il est remplacé par la CAA, le manager Josh Kesselman et Jackoway Austen Tyerman.