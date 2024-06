Giancarlo Esposito a rejoint Captain America : Brave New World

En cas de doute, ajoutez un petit Giancarlo Esposito à ton casting– encore mieux si vous parvenez à lui faire jouer un méchant. Le MandalorienMoff Gideon de ‘s se dirige vers un autre projet Disney pour jouer un autre méchant, cette fois (comme le dit la rumeur) dans l’entrée Marvel Cinematic Universe Captain America : Le Meilleur des Mondes.

Giancarlo Esposito sur le fait d’avoir ses propres figurines d’action

Le journaliste hollywoodien note qu’Esposito rejoint le casting de Meilleur des Mondes en tant qu’antagoniste (lequel ? À déterminer, apparemment, alors sortez votre feuille de personnage Marvel), dans le cadre des reprises du film réalisé par Julius Onah et mettant en vedette Anthony Mackie qui durera 22 jours, comprenant « de nouvelles séquences d’action ».

Il n’y a pas beaucoup plus de détails au-delà de cela, mais le commerce note Meilleur des Mondes a terminé son tournage principal juste avant les deux grèves hollywoodiennes de l’année dernière. La date de sortie devait être décalée de cet été à février 2025, mais au-delà de cette date, THR dit que c’est le cas. Meilleur des MondesIl s’agit de la première et jusqu’à présent la seule série de reprises, qui sont une pratique assez courante pour les films Marvel et peuvent durer beaucoup plus longtemps et être plus élaborées que prévu.

Le reste du casting, dont Esposito, comprend Harrison Ford, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez et Rosa Salazar.

