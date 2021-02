L’entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a déclaré que l’arbitre avait ruiné le match en expulsant Remo Freuler dès le début de la défaite 1-0 de son équipe en Ligue des champions en 16 derniers matchs contre le Real Madrid mercredi.

Freuler a été expulsé à la 17e minute pour avoir refusé au Real Ferland Mendy une opportunité de but – le premier carton rouge de la Ligue des champions depuis plus de trois ans – et ce fut une bataille difficile à partir de là pour l’équipe de Gasperini.

Les 10 hommes ont tenu jusqu’à quatre minutes après le temps plein lorsque Mendy a bouclé un beau gagnant. Le match, selon Gasperini, s’est terminé comme un match avec le limogeage de Freuler.

« Je ne sais pas quel aurait été le résultat », a déclaré Gasperini à Sky Sport Italia. « Mais le match a été complètement ruiné par un incident jugé excessivement.

« Je viens d’être banni pour avoir dit quelque chose en Serie A, si je dis quelque chose maintenant, l’UEFA m’interdira pendant un mois. Mais c’est un suicide dans le football. Nous ne pouvons pas avoir d’arbitres qui n’ont jamais joué au match et ne connaissent pas la différence entre un défi et une faute.

« S’ils ne peuvent pas faire la différence, alors ils devraient aller chercher un travail différent, franchement. Ils devraient plutôt amener les gens qui ont joué au football à arbitrer. »

Un Real blessé a eu du mal à créer quoi que ce soit contre les hôtes résolus pendant une grande partie du match jusqu’à la frappe de Mendy, et Gasperini a pris le courage d’une performance animée, avec une égalité loin d’être terminée avant le match retour à Madrid le 16 mars.

« Nous avons bien défendu et avons presque ramené le 0-0, mais cela aurait certainement été plus divertissant avec 11 contre 11 », a-t-il ajouté.

«Nous avons peut-être perdu de toute façon, je ne me plains pas du résultat, mais nous aurions au moins pu jouer notre match.

« Nous sommes satisfaits, cependant, et nous allons à Madrid pour jouer notre match. »