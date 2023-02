Giada De Laurentiis quitte Food Network après 21 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews.com

C’est la fin d’une époque. Après 21 ans sur Food Network et plusieurs émissions (Italien de tous les jours, Giada à la maisonet Les escapades de week-end de Giadapour n’en nommer que quelques-uns), animateur de télévision lauréat d’un Emmy Giada De Laurentiis quitte la chaîne de cuisine populaire pour poursuivre de nouveaux projets. “Giada De Laurentiis est une royauté culinaire, quelqu’un qui a appris au public à prononcer correctement chaque coupe de pâtes imaginable pendant près de deux décennies”, a déclaré un porte-parole de Food Network. PERSONNES. “Food Network sera toujours fier du beau contenu que nous avons créé ensemble, et notre table aura toujours une place libre pour Giada.”

La nouvelle du départ du célèbre chef de 52 ans de Food Network survient un jour après Date limite a rapporté qu’elle avait signé un contrat de plusieurs années avec Amazon Studios. Son rôle avec Amazon sera de développer, de produire et même de jouer dans une programmation originale non scénarisée, selon le point de vente. Giada a annoncé la nouvelle dans une publication Instagram du 9 février avec une capture d’écran de Date limitel’article. « Grosse semaine ! Super excité pour ce qui va arriver !” elle a légendé le message. Dans une déclaration partagée par Amazon Studios, elle a ajouté : « J’attends avec impatience ce prochain chapitre. Je suis fan d’Amazon depuis longtemps et je suis ravi de ce que nous allons accomplir ensemble.

“Avec sa passion charismatique pour la nourriture et son engagement à rendre les expériences culinaires extraordinaires accessibles au chef à domicile, Giada De Laurentiis est restée à la pointe de son industrie pendant près de deux décennies”, Lauren Anderson, responsable du contenu et de la programmation AVOD Original, Amazon Studios, a déclaré dans un communiqué. “Nous sommes impatients de développer une liste passionnante de projets avec Giada, alors qu’elle se développe dans de nouveaux domaines et que nous élargissons notre portefeuille de contenus sur la cuisine et le style de vie.”

Giada a fait ses débuts en tant que personnalité de la télévision et chef en 2002 lorsqu’elle a été découverte par un dirigeant de réseau. L’année suivante, sa série primée aux Emmy, Italien de tous les jours, a fait ses débuts. Comme mentionné précédemment, elle est devenue l’un des chefs les plus aimés du monde du divertissement, comme en témoignent ses nombreuses émissions de télévision, son rôle de mentor dans la série à succès Étoile du réseau alimentaireet une poignée de livres de cuisine à succès (Italien de tous les jours, dîners de famille de Giada, pâtes de tous les jours, cuisine de Giadaet plus).

Son entreprise de restauration, Restauration Giada, lancé en février et exécuté depuis le sud de la Californie. Elle est également la fondatrice de la marque de style de vie d’influence italienne, Giadzy.com. Giada habite Du sud Californie avec sa fille, Jadeet petit ami, Shane Farley.

Fans de Giada à la maison et Giada divertit pourra regarder rediffusions de l’émission sur Food Network et Discovery+.

