Gia, la fille de Teresa Giudice, est diplômée de l’université – Hollywood Life

Crédit d’image : John Nacion/Shutterstock

Gia Giudice est prête à conquérir le monde réel maintenant qu’elle est diplômée de l’université. La jeune femme de 22 ans a obtenu un baccalauréat en justice pénale de l’Université Rutgers le dimanche 14 mai, et sa mère Thérèse Giduce, 50 ans, s’est exclamée à quel point elle était fière de sa fille aînée sur Instagram. Le Les vraies femmes au foyer du New Jersey La star a partagé une photo avec Gia lors de la remise des diplômes et a félicité sa fille « dévouée » et « intelligente » dans un doux message.

« Te voir diplômé de l’université est l’un des moments les plus spéciaux de ma vie », a écrit Teresa. « Vous avez définitivement ouvert la voie du succès à vos sœurs, et vous êtes une source d’inspiration pour elles et moi. J’ai tellement hâte de voir ce que ton avenir nous réserve. Vous avez toujours été un leader et une personne déterminée. Vos qualités sont admirables et je ne doute pas que vous ferez autre chose que d’atteindre les étoiles. Je t’aime infiniment et plus encore! »

Les soeurs de Gia gabrielle19 ans, Milania17, et Audriana13 ans et son beau-père Luis Ruelas étaient également à la remise des diplômes pour la soutenir. Son père Joe Giudice ne pouvait pas être là, car il a été expulsé après avoir purgé plus de 3 ans de prison pour des accusations de fraude. Mais Joe a quand même honoré sa fille aînée sur Instagram en partageant des photos de Gia à la remise des diplômes. « Félicitations, Gia t’aime tellement, si fière de toi, le ciel est la limite », a écrit Joe.

Gia a grandi RHONJ, et a dû faire face à de nombreux moments difficiles, comme voir ses deux parents aller en prison et son père être expulsé, ce qui a finalement abouti au divorce de Teresa et Joe. Gia a décidé d’étudier la justice pénale à l’université et les problèmes juridiques de son père l’ont incitée à travailler pour devenir avocate.

Gia a dit Page 6 en février qu’elle souhaite que la décision d’expulsion de son père soit réévaluée. La star de Bravo a souligné dans l’interview que Joe n’était pas « un risque de fuite » ou « une menace pour la société ». « J’ai juste l’impression que si tout cet aspect peut être réévalué, qu’il pourrait peut-être avoir une chance de revenir temporairement ici et là », a-t-elle déclaré.

