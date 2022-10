Gia Giudice taquine la saison 13 et le drame de ‘RHONJ’ avec Joe Gorga: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Gia Giudice21 ans, a fait une apparition à BravoCon et a taquiné la prochaine saison de Les vraies femmes au foyer du New Jerseyoù les fans verront Thérèse Giudice en venir aux mains (encore) avec Jo et Mélissa Gorga. “Je pense honnêtement que c’était plus une saison d’ouverture des yeux”, a déclaré Gia HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à BravoCon. “Cela a en quelque sorte fait comprendre à tout le monde ce qui se passe et comment nous allons aller de l’avant.”

Comme les fans le savent, le drame familial Giudice-Gorga a culminé avec Joe et Melissa sautant le mariage de Teresa avec Luis Ruelas en août. Gia a confirmé qu’elle parlait à peine à son oncle, bien qu’elle a été en communication avec ses cousins Antonia, Gino, et Joey.

« Je tends toujours la main à mes cousins. Je les aime beaucoup », a expliqué l’étudiant de l’Université Rutgers. “Et j’espère vraiment que tout ce qui se passe entre nos parents n’affecte pas notre relation. J’envoie toujours des SMS à mon oncle comme pour son anniversaire et comme les vacances, mais nous ne sommes pas vraiment comme dans la communication. Non.”

Gia a également confirmé que sa sœur gabrielle, 18 ans, parlera davantage du drame familial dans la saison 13, après être resté silencieux ces dernières années. “Je pense qu’en gros, nous disons simplement notre vérité”, a déclaré Gia, parlant au nom de ses sœurs Gabriella, Milania16 et Audriana13.

Une semaine après le mariage de Teresa, Joe et Melissa ont expliqué qu’ils avaient sauté le grand événement à cause de “quelque chose qui s’était passé” pendant le tournage de la finale de la saison 13 de RHONJ, quelque chose qu’ils ont plus ou moins complètement blâmé Teresa. “Ces détails exacts, je ne peux évidemment pas les dire aujourd’hui”, a noté Melissa. “Tout ce que nous avons filmé est quelque chose dont je ne peux pas parler.” Bravo n’a pas annoncé de date de première pour la saison 13 de Le vrai Femmes au foyer du New Jersey.