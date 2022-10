Gia Giudice Rocks Silver Mini tout en tenant la main de BF à Bravocon – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Felipe Ramales / SplashNews.com

Gia Giudice, 21 ans, était magnifique lors de sa dernière sortie à BravoCon. La fille de Thérèse Giudicequi a également assisté à l’événement, s’est présentée avec son petit ami Christian alors qu’elle affichait une mini robe argentée. Elle portait également des talons à plateforme gris clair alors qu’elle portait un sac à main argenté et avait ses longs cheveux ondulés.

Plus à propos Gia Giudice

Christian était beau dans une tenue entièrement noire qui comprenait une chemise boutonnée à manches longues, un pantalon et des bottes. Les tourtereaux se sont mêlés à la foule alors qu’ils souriaient et passaient devant des caméras tout en se tenant la main. Gia a également complété son look avec un maquillage flatteur et des bijoux assortis.

En plus des photos prises par des photographes, Gia a été capturée dans une vidéo qu’elle a publiée sur sa page Instagram. “bravocon day 1 night look✨ », a-t-elle légendé le clip épique, qui a suscité de nombreux compliments. “Belle comme sa maman”, a écrit un adepte tandis qu’un autre a qualifié le look de “mignon et chic”.

Gia n’était pas le seul visage familier à BravoCon. Sa mère Teresa s’est présentée ainsi que d’autres stars de la réalité Bravo. Ils ont également assisté à l’événement du vendredi, où Gia et son oncle Joe Gorga a eu une altercation maladroite au milieu d’une querelle qui a commencé lorsque Joe a récemment fait des commentaires sur son père Joe Giudice, qui vit en Italie. Les membres de la famille se sont ignorés dans la salle de presse de l’événement à New York et Gia a admis plus tard que le voir était “difficile”.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





“C’est définitivement inconfortable”, a-t-elle dit PERSONNES. “C’est un peu difficile, mais je fais juste ce que j’ai à faire.” Elle a également parlé EXCLUSIVEMENT à HollywoodLa Vie et a mentionné comment le drame a affecté les épisodes de la dernière saison de Les vraies femmes au foyer du New Jersey. “Honnêtement, je pense que c’était plus une saison d’ouverture des yeux”, a-t-elle déclaré. “Cela a en quelque sorte fait comprendre à tout le monde ce qui se passe et comment nous allons aller de l’avant.”

Joe a également parlé au PERSONNES de la situation et a félicité Gia malgré leurs désaccords actuels. “Je l’aime vraiment”, a-t-il déclaré. “Ce qu’elle ressent et ce qu’elle ressent, ça va. C’est ses parents. Je suis son oncle. J’ai toujours aimé Gia depuis le premier jour. Elle le sait. Tout le monde le sait. J’aime toutes mes nièces. Je ne suis pas en colère contre elle. Même si elle respecte son père, Joe Giudice, et respecte sa mère, car c’est sa mère et son père. Elle devrait.”

Lien connexe Lié: Les 4 filles de Teresa Giudice d’hier et d’aujourd’hui : découvrez les transformations de Gia, Milania, Gabriella et Audriana

BravoCon devrait durer jusqu’à dimanche.