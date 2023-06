Gia Giudice porte un bikini blanc aux Bahamas : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Nacion/Shutterstock

Gia Giudice passe les premiers jours de juin à profiter du soleil aux Bahamas – et elle montre ce qu’elle a avec plusieurs photos de bikini. La fille de 22 ans de Les vraies femmes au foyer du New Jersey icône Thérèse Giudice a séduit dans un bikini blanc à imprimé floral sur deux photos qu’elle a partagées sur Instagram le jeudi 2 juin. Sur la première photo de son carrousel, que l’on peut voir ci-dessous, elle a posé en toute confiance dans le bikini string sur les marches d’une piscine à débordement qui avait l’air sur de magnifiques eaux turquoises. Le cliché suivant la montrait posant à côté de la piscine. Gia portait ses cheveux bruns en surbrillance et assortissait son joli costume avec des nuances blanches.

Elle a également consulté sa page Instagram le vendredi 2 juin pour montrer d’autres clichés de maillot de bain. Dans la deuxième série de photos de bikini, Gia pose sur le rivage dans un bikini blanc de Hazel Boutique. Elle portait les mêmes nuances de blanc que ses images de la veille alors qu’elle regardait l’horizon. « Rien ne battra l’eau des Bahamas », a-t-elle légendé le message.

Les vacances aux Bahamas semblent être une fête de remise des diplômes, car juste un jour avant de commencer à poster depuis le paradis des Caraïbes, elle a célébré l’obtention de son diplôme de l’Université Rutgers du New Jersey. Elle a obtenu un diplôme en justice pénale et également de sa sororité Zeta Tau Alpha. Dans son poste de graduation, vu ci-dessous, elle a posé avec certaines de ses sœurs et avec une bouteille de champagne devant la Olde Queens Tavern au Nouveau-Brunswick. « Merci Rutgers pour les années que je n’oublierai jamais », a-t-elle légendé le message.

Gia semble célébrer sa vie post-universitaire sans sa célèbre mère, qui a célébré deux de ses filles, Milania et gabriellese rendant au bal le 1er juin. Teresa, 51 ans, a partagé plusieurs clichés des deux glamour pour leur grande soirée sur son histoire Instagram entre le 1er juin et le 2 juin. Milania, 17 ans, a également posé avec sa cousine, Antonia Gorga, malgré la querelle continue de leurs mères. Teresa a ensuite partagé des clichés sur son histoire Instagram de ce qui ressemblait à une croisière en bateau à New York qui célébrait le 50e anniversaire de Bill Aydinson mari Les vraies femmes au foyer du New Jersey co-vedette, Jennifer Aydin.

Et juste avant cela, Teresa portait également un maillot de bain de Hazel Boutique mais à Porto Rico, et non aux Bahamas. L’équipe de Giudice est définitivement occupée – peut-être que les fans ont besoin d’un spectacle juste pour les suivre!

