L’enfant star a chanté ses émotions lors du tournage de l’épisode de 2011, après sa mère et son père, Teresa et Joe Giudice , se battaient avec son oncle et sa tante, Joe et Melissa Gorga.

La chanson virale TikTok de GIA Giudice Waking Up In the Morning d’un épisode de 2011 Real Housewives a été utilisée par des milliers de personnes, y compris l’acteur Will Smith.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy