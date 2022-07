Gia Abernethy de Strathclyde Sirens annonce sa décision de se retirer du netball d’élite | Nouvelles du netball

Gia Abernethy a mis fin à sa carrière d’élite dans le netball (Crédit image – Ben Lumley)

Gia Abernethy a annoncé sa décision de se retirer du netball d’élite après quatre saisons avec la franchise écossaise Strathclyde Sirens.

Le capitaine des sirènes a rejoint la Vitality Netball Superleague en 2018 après avoir été repéré par Gail Parata.

Elle avait auparavant été partenaire d’entraînement avec les Adelaide Thunderbirds en Australie et après avoir déménagé en Écosse, elle est devenue un élément essentiel du succès de la franchise basée à Glasgow.

Abernethy était si bien respectée dans l’environnement des Sirens qu’elle a été nommée capitaine du club et a constamment montré l’exemple sur et en dehors du terrain.

Avec son niveau d’engagement envers le sport, la joueuse de 28 ans a déclaré que le moment était venu de se retirer.

“Physiquement et mentalement, je ne suis pas sûr d’avoir une toute autre saison en moi”, a déclaré Abernethy.

“Bien que ces quatre années aient été fantastiques en tant que Siren, je sais que pour faire partie de cette franchise spéciale, je dois pouvoir me donner à 100 % et si je ne suis pas capable de m’engager à 100 % dans l’équipe, alors cela ne me conviendrait tout simplement pas.

La directrice du netball d’Abernethy – Karen Atkinson – a constamment loué les capacités du milieu de terrain et en a partagé davantage avec Sports du ciel sur l’impact qu’elle a eu.

“Gia est un leader exceptionnel”, a déclaré Atkinson. “Elle est l’une des meilleures que j’ai rencontrées.

“J’ai joué dans de nombreuses équipes; j’ai moi-même occupé des postes de direction et j’ai également entraîné d’autres équipes, et c’est vraiment une leader très spéciale.”

Suite à l’annonce d’Abernethy, Atkinson a ajouté: “Elle a eu un tel impact sur l’environnement, la culture et l’éthique de l’entraînement”, a noté le directeur du netball. “Elle est extrêmement altruiste et donne la priorité à l’équipe.”

Abernethy a fait partie de l’équipe des Sirens pendant les 40 manches au cours des deux dernières saisons et a poursuivi sa forme impressionnante jusqu’à la fin de sa carrière.

Le joueur de 28 ans a fourni 413 flux lors de la dernière saison de Superleague, seule Hannah Joseph de Loughborough Lightning contribuant davantage.