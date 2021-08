Gia, 20 ans, la fille de la star de RHONJ Teresa Giudice, sur un yacht avec son petit ami après que des fans l’aient critiquée pour une cure de jouvence en chirurgie plastique

Gia, la fille de la star de REAL Housewives Of New Jersey, Teresa Giudice, s’est rapprochée de son petit ami, Christian Carmichael, sur un yacht.

Cela survient peu de temps après que les fans ont supplié la jeune femme de 20 ans de « cesser de changer de visage » car elle a l’air « méconnaissable ».

Gia rayonnait alors qu’elle s’asseyait sur les genoux de Christian à la proue du yacht et enroulait son bras autour de son cou dans une nouvelle Instagram Photos.

Elle portait un haut court sans bretelles marron avec un jean boyfriend déchiré et des sandales blanches.

Sur une autre photo, Gia est debout avec un ami et sourit à la caméra alors que le soleil se couche derrière eux.

Gia a sous-titré le message : « Dimanche décontracté – merci @riversideyachting pour cette incroyable croisière au coucher du soleil ! nous avons passé un moment formidable!”

‘SI BEAU’

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter Gia car ils l’appelaient « magnifique » et ont félicité sa relation avec Christian.

Une personne a écrit : Ces enfants sont si beaux », comme une autre a ajouté : « Une croisière et de l’amour. »

Bien que la réaction ait semblé positive, on ne peut pas en dire autant d’une autre photo récente de Gia – une qui a conduit de nombreux fans à crier le look de la star.

GIA REÇOIT UN RETARD

Tout a commencé lorsque Gia a fait la promotion d’un produit capillaire en posant dans un minuscule short orange et un débardeur blanc.

Cependant, les gens ont eu de fortes réactions, une personne l’exhortant : « GIA ! Vous êtes tellement magnifique! Arrêtez avec toutes les améliorations ! »

Un autre utilisateur a écrit : « Tu étais si belle avant. Pourquoi changez-vous et faites-vous des trucs sur votre visage… » et l’un d’eux a dit : « Plus de chirurgie plastique, qu’est-ce que vous vous faites ? »

‘JE VAIS UN TRAVAIL DE NEZ’

Gia a fait du travail, car elle a précédemment admis avoir obtenu un travail de nez, dont elle a parlé l’été dernier.

Sur une photo aux côtés de sa célèbre maman, elle a écrit : « Oui, j’ai eu un travail de nez.

« Je suis adulte maintenant, cela a été une insécurité pour moi pendant un certain temps et je n’ai jamais été aussi heureux et aussi à l’aise dans ma peau !! »

Elle a ajouté qu’elle était « absolument amoureuse » de son nouveau nez.

Thérèse, 49, partage Gia ainsi que ses filles Gabriella, Audriana et Milania, avec son ex-mari Joe Giudice.

Le RHONJ la star est également passée sous le couteau, car elle a subi augmentation de deux seins, et une fois expliqué: « Je crois qu’il est important de toujours rester fort et de se sentir comme votre meilleur moi le plus confiant. »

Elle a ajouté : « J'encourage tous ceux qui ne se sentent pas au mieux de leur personnalité à travailler pour se sentir mieux. Même si c'est la moindre chose au quotidien.





Bien que Gia et Teresa aient pu faire du travail, il semble qu’elles se soient également liées d’autres manières.

En juin, Teresa a félicité Gia et fait la promotion de la marque de vêtements de sa fille.

« Je ne pourrais pas être plus fière de ma fille qui a pris l’initiative de cette collaboration avec @hazel_boutique et @ggest.2001 pour sortir les sweats les plus doux de l’été ! Avec ses paroles de chanson #wakingupinthemorning de #rhonj », a écrit Teresa.

