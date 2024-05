GI Doctor partage 3 conseils pour manger plus de fibres sans ballonnements ni gaz

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Les fruits et légumes sont une excellente source de fibres. Westend61/Getty Images

Les experts recommandent de réduire la consommation d’aliments ultra-transformés et de manger plus de fibres pour favoriser la santé intestinale.

Mais changer radicalement votre alimentation peut entraîner des problèmes tels que des gaz, des ballonnements et des crampes.

Vous pouvez manger plus de fibres en toute sécurité en augmentant progressivement votre consommation et en restant hydraté.

Réduire la consommation d’aliments ultra-transformés et manger plus de fibres est bon pour la santé intestinale. Mais si vous ne le faites pas progressivement, des changements drastiques dans votre alimentation peuvent entraîner des symptômes désagréables.

Mal faite, une infusion de fibres peut entraîner des ballonnements, des gaz, des douleurs abdominales, des crampes et des modifications des habitudes intestinales comme la constipation ou la diarrhée.

Le microbiome intestinal, soit les milliards de microbes qui vivent dans la muqueuse intestinale et ont un impact sur notre santé globale, a besoin de fibres alimentaires pour prospérer.

On le trouve dans les fruits, les légumes, les haricots et les noix, et des études ont montré que les personnes qui consomment un large éventail de plantes possèdent des microbiomes plus diversifiés, considérés comme les plus sains.

Pendant ce temps, les UPF tels que les pizzas surgelées, les bonbons et les hot-dogs, qui représentent environ 73 % de l’approvisionnement alimentaire américain, contiennent un minimum de fibres. Ils ont également été associés à 32 problèmes de santé différents, dont le cancer du côlon, qui est en augmentation chez les jeunes aux États-Unis.

Donc, ajouter plus de fibres à votre alimentation semble être une évidence, mais il y a un piège : si vous en mangez plus que ce à quoi votre corps est habitué, les choses pourraient devenir compliquées.

Le gastroentronologue Dr Will Bulsiewicz a vu cela se produire si souvent au cours de sa carrière qu’il a écrit un livre sur la façon d’y faire face, a-t-il déclaré à Business Insider. Les gens ne devraient pas renoncer à consommer des fibres, a-t-il déclaré, mais doivent les ajouter à leur alimentation de manière sûre.

« Nous dépendons à 100 % de nos microbes intestinaux pour décomposer les fibres », a déclaré Bulsiewicz, qui est également directeur médical américain de la société de nutrition Zoe.

Il a comparé l’intestin à un muscle qui doit être entraîné. « Lorsque la quantité de fibres dépasse la capacité du microbiome intestinal à les traiter, cela devient bâclé. Et c’est là que nous avons des problèmes », a-t-il déclaré.

Bulsiewicz a partagé trois conseils pour introduire plus de fibres dans votre alimentation en toute sécurité.

Commencez doucement et lentement

Les gens font souvent trop de changements alimentaires, qu’il s’agisse d’un chili aux cinq haricots alors que vous ne mangez normalement pas de haricots ou d’un tout nouveau régime le 1er janvier, a déclaré Bulsiewicz. Ils se sentent souvent malades au bout de quelques heures parce qu’ils ont dépassé les capacités de leur microbiome intestinal.

Cela peut entraîner des gaz, des ballonnements, des malaises abdominaux, des crampes, de la diarrhée ou de la constipation.

Si vous souhaitez manger plus de fibres, il recommande de commencer doucement et d’y aller lentement. Chaque fois que nous modifions notre alimentation, nos microbes intestinaux sont obligés de s’adapter, a-t-il déclaré. Il est préférable d’introduire de nouveaux aliments au fil du temps, en commençant par de petites quantités et en augmentant progressivement la taille des portions.

Cela signifie que les microbes intestinaux vous accompagnent et ont le temps de s’adapter aux changements que vous apportez à votre alimentation. « Vous pouvez introduire la fibre et l’adapter à la capacité », a-t-il déclaré.

Restez hydraté

Être bien hydraté améliore notre capacité à traiter et à digérer les fibres, a déclaré Bulsiewicz.

Lorsque les fibres absorbent suffisamment d’eau, elles créent des excréments mous et volumineux, faciles à évacuer, selon Clinique Mayo. Boire de l’eau lorsque vous mangez des fibres aide également à prévenir les gaz et les ballonnements, selon École de médecine UMass Chan.

Bulsiewicz commence chaque journée avec deux verres d’eau et essaie d’en boire deux autres à chaque repas pour s’assurer de rester hydraté.

Les boissons comme le café, le thé et les produits sucrés et contenant de la caféine sont souvent déshydratants, a-t-il déclaré. « C’est l’idée fondamentale de revenir à plus d’eau, et c’est simplement une bonne et saine hydratation. »

Vérifiez qu’il ne s’agit pas d’un problème de santé chronique

Souvent, les symptômes intestinaux peuvent être le résultat de changements radicaux effectués trop rapidement. Mais ils peuvent aussi être le signe de problèmes de santé chroniques tels que la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse.

Mais le microbiome fait généralement partie de l’histoire, a déclaré Bulsiewicz.

N’importe qui peut avoir des ballonnements ou de la diarrhée s’il prend un mauvais repas, mais cela est considéré comme un problème chronique lorsqu’il devient une tendance qui affecte la qualité de vie, a-t-il déclaré.

Si tel est le cas, n’essayez pas de le traiter vous-même, a-t-il déclaré. Consultez un professionnel de la santé qui pourra rechercher la cause des symptômes et suggérer des options de traitement.