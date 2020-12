L’amour pour les chansons et les films indiens dépasse toutes les frontières. Nous avons vu un comédien d’Afrique qui a recréé une scène du film Kuch Kuch Hota Hai et ont souvent vu des gens danser sur les rythmes des chansons de Bollywood.

Le nouvel ajout à la liste de ces personnes est Ricky L Pond qui danse sur des chansons indiennes avec ses enfants et partage des vidéos avec une famille de fans sur Instagram.

Récemment, Ricky a posté une vidéo dansant avec son fils Dallin J Pond sur une chanson malayalam. Réalisé par Neeraj Madhav, la chanson est « Pani Paali ». Dansant dans ce qui ressemble à leur salon, le duo père-fils peut être vu synchroniser ses mouvements tout au long de la courte vidéo.

Après avoir vu cette vidéo, un disciple leur a demandé comment ils se sont mis à danser sur les numéros de Bollywood. Répondant à la question, Audrey a déclaré que les gens avaient commencé à leur envoyer les vidéos pour copier les étapes, alors ils ont commencé à le faire. Elle a ajouté: «Nous ne savons pas grand-chose sur la musique, sauf qu’elle est super entraînante et facile à groover.»

Outre les chansons indiennes, le voyage s’est également produit sur des chansons de Noël et des chansons d’Afrique et du Népal. Le père d’Audrey, Ricky, compte plus de 31 000 abonnés sur Instagram.