Ghum Hai Kiskey Pyaar Meiin : Virat se souvient de sa première rencontre avec Pakhi ; promet qu’elle est la personne la plus importante dans sa vie

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin étoiles Neil Bhatt comme Virat, Aïcha Singh comme Sai et Aishwarya Sharma comme Pakhi en tête. Les trois d’entre eux ont gardé leurs fans accrochés au spectacle avec le scénario tumultueux. Virât est maintenant marié à Pakhi et Saï se révèle être une mère célibataire. Cependant, il a été révélé que Savi est le père de Virat. Depuis, Virat passe du temps avec Savi. Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons un moment de flashback pour le public. On leur rappellera l’ancienne version de Pakhi. Celui qui a rencontré Virat au camp d’été il y a des années.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Dans le dernier épisode de l’émission télévisée Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma, nous avons vu Pakhi perdre son calme à cause de ses insécurités. Virat a un peu négligé Pakhi et Vinayak depuis qu’il a appris que Savi est sa fille. Pakhi a le sentiment que sa maison et sa famille se séparent, ce qu’elle a créé au cours des deux dernières années en l’absence de Sai. Ninad et Ashwini font voir à Virat l’erreur dans ses manières. Les épisodes ont fait un énorme buzz dans Entertainment News.

Découvrez la dernière promo de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici:

Ainsi, dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Virat réalise pourquoi Pakhi s’est comportée comme elle l’a fait et s’excuse auprès d’elle. Pakhi demande à savoir qui Virat choisira entre elle et Sai. Elle demande à Virat de faire un choix et l’interroge également sur la personne la plus importante de sa vie. Neil Bhatt alias Virat assure à Pakhi qu’elle est la personne la plus importante de sa vie.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Virat se remémorera son passé avec Pakhi

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Virat demander à Pakhi de se préparer pour le voyage scolaire de Vinayak. Aishwarya Sharma alias Pakhi s’habille comme elle-même. Virat se souviendra de sa première rencontre avec Pakhi au camp d’été. L’épisode rappellera aux gens Virakhi depuis les premiers jours. C’est aussi l’anniversaire d’Aishwarya Sharma. Ce sera un régal pour ses fans de la revoir dans l’ancien avatar et de leur rappeler combien de temps s’est vraiment écoulé.