Ghum Hai Kiskey Pyaar Meiin : Sai déchire un chèque en blanc alors qu’elle atteint Nagpur pour Vinayak ; les fans disent ‘Kya sukoon mila’ alors qu’ils dénoncent Virat pour son arrogance

Le dernier épisode de Ghum Hai Kiskey Pyaar Meiin était le feu, Sai atteint enfin Nagpur pour Vinayak alors que Pakhi la convainc de guérir son fils et d’être une mère qu’elle pourrait associer à sa douleur. Cependant, Virat Chauhan, qui exprime sa colère envers elle alors qu’il doute du caractère de Sai et se demande qui est la fille de Savi et plus, lui donne un chèque en blanc pour guérir son fils et le fils de Pakhi, Vinayak. Mais ce que Sai a fait était digne d’applaudissements. Elle a déchiré le chèque devant la famille Chauhan et a dit très fièrement qu’elle était le médecin qui ne peut pas être acheté avec de l’argent et qu’elle n’est là que pour une mère qui veut que son fils soit en forme et bien.

Alors que les fans saluent l’entrée de Sai et sa performance dans l’épisode d’aujourd’hui. Les fans passent en revue son avatar de feu et dénoncent Virat pour son arrogance. Découvrez la réponse des fans pour l’épisode d’aujourd’hui.

Elle a fait une performance fabuleuse aujourd'hui !??? J'ai vraiment adoré la scène du Dr Sai Joshi ? 5Jours restants à Ayeshu pour terminer 2 ans en tant que Saijoshi, ?#AyeshaSingh #SaiJoshi#GhumHaiKisikeyPyaarMein

#GhumHaiKisikeyPyaarMein vc essayant d'acheter un médecin et de l'insulter. Prouve encore une fois qu'il est le fils d'un asswini sans classe. Tout autre doc refuserait un traitement à un tel crétin, mais c'est ghum où S doit toujours s'incliner devant ce connard. J'aimerais qu'elle parte et aille à shimla

Sai Bai, s'il vous plaît, ne pleurez pas pour Ashwini, elle n'est pas votre mère, elle l'a toujours utilisée. Sai Joshi ????#SaiJoshi #AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMein

je ne veux pas #SaiRat pour se réunir à jamais et je dis cela en tant que fan de Saijoshi et fan de SaiRat, la seule chose que Sai doit faire est de dire à Savi la vérité que son père est un gars sans épines qui ne pouvait pas supporter sa mère et son frère #GhumHaiKisikeyPyaarMein

Plus tard, nous voyons Sai pleurer et essayer de maîtriser ses émotions. En effet, ce morceau actuel a attiré toute l’attention des téléspectateurs.