Ghum Hai Kiskey Pyaar Meiin : Les fans d’Ayesha Singh alias Sai menacent d’ARRÊTER de regarder l’émission ; réagir fortement à la piste Virat et Pakhi

Le rack actuel de Ghum Hai Kiskey Pyar Meiin fait face à de nombreuses réactions négatives de la part des fans pour avoir montré le morceau romantique de Virat et Pakhi et écarté Sai. Les fans qui attendent la réunion de Sairat sont sacrément vexés par le personnage de Virat Chauhan qui allègue que Sai a eu un bébé de quelqu’un d’autre (il ignore que c’est son bébé) et vit heureux avec quelqu’un d’autre, alors qu’il fait de même. Cependant, il semble que les téléspectateurs perdent maintenant leur patience et veulent savoir si jamais ils ramèneront Sairat et sinon ils sont heureux de quitter la série.

#GhumHaiKisikeyPyaarMein les personnes vivant dans des maisons de verre ne jettent pas de pierres sur les autres. V lui-même appréciant le bonheur conjugal de la parentalité, l’intimité physique et emo avec la femme qui était la raison de sairat sep et il a l’audace de CA S et accuse S d’avoir une relation avec JV qui tombe de plus en plus chaque jour Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 30 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMein @sidd_vankar @StarPlus nous perdons notre patience maintenant. veuillez nous dire maintenant qui vous expédiez sairat? Ou virakhi? Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 29 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMein la crasse et la saleté comme cela a été montré dans les kkis ne seront pas acceptables dans le ghum @sidd_vankar .Si vous envisagez de montrer la consommation de virakhi, éloignez notre S de ce tricheur après cela et apportez un nouveau ML ou mettez fin à cette grimace de virakhi maintenant.Nous sommes fatigués de votre petit ami P et voulons que son rôle se termine Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 30 septembre 2022

SHAMEONSTARPLUS @StarPlus navratri ke din bhi une femme forte se moquant d’être fidèle à elle-même et de résister à l’injustice qu’elle a subie de la part de sa belle-famille..thu sur votre rishta wahi, baat nayi quand vous diffusez tant de toxicité #GhumHaiKisikeyPyaarMein https://t.co/UhyTrtNzas shyamala (@shyamasrinivas) 30 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMein VC n’arrêtera pas de tomber vers de nouveaux bas ?? des applaudissements lents pour ce crétin et ce connard d’homme. En regardant les fabricants de niveau laisser tomber son personnage, j’ai de sérieux doutes si les fabricants envisagent même d’unir sairat un jour ou de faire du virakhi immoral leur fin de partie ?? pic.twitter.com/AnddxevXSV Deepali Khadka (@KhadkaDeepali) 29 septembre 2022

La haine de Virat envers Sai fait de lui le méchant de la série et les téléspectateurs l’appellent le pire mari de tous les temps.