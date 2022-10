Ghum Hai Kiskey Pyaar Meiin : La relation entre Sai et Virat est morte ; réclamer des fans ; dire: ‘Pakhi-Virat n’a pas de chimie, leur lien crée de la négativité’

Ghum Hai Kiskey Pyaar Meiin reprend lentement la piste en raison des rebondissements que les créateurs ont apportés au spectacle. Mais une chose dont les fans et les téléspectateurs sont sûrs à propos de nous, c’est qu’Ayesha Singh alias Sai Joshi et Neil Bhatt alias Virat Chavan ne se retrouvent jamais et ont déclaré que leur relation était morte. Alors que les fans sont contrariés par les marques qui donnent tant d’importance au personnage d’Aishwarya alias Pakhi, ils détestent le couple car les téléspectateurs ne trouvent aucune chimie et prétendent qu’ils créent de la négativité dans la série.

C’est vraiment triste de voir que les chaînes de télévision manquent de respect au rôle principal féminin, littéralement la toute première émission où Vamp est traité comme un Rani, c’est devenu tellement toxique, ça dérange ma paix ??@sidd_vankar @StarPlus #GhumHaKisikeyPyaarMeiin A (@_selenophile15) 8 octobre 2022

Une autre situation Imagin Sai permet à Jagtp d’entrer dans son espace personnel, chambre au lieu de Vir permettant P#GhumHaiKisikeyPyaarMein Je n’avais pas réalisé que c’était la même chose Bcos P&J r en fait même sauf 1. Leurs antécédents 2. Les plans de meurtre de P échouent, J réussit 3.P poli donc a ce qu’elle veut, J non poli a tellement échoué Hibou plus sage (@BachaoBachao) 8 octobre 2022

Dans le récent épisode, nous voyons comment Sai assiste à l’anniversaire de mariage de Virat et Pakhi et la douleur qu’elle traverse laisse à nouveau ses fans déçus par les créateurs, pourquoi essaient-ils de rabaisser le personnage de Sai en lui montrant l’unité de Pakhi et Virat. Les fans sont mécontents de la représentation des fabricants de montrer Sai comme sautan, une autre femme de la série.

Bk .. Puisque vous êtes député, vous devez bien connaître certaines choses. Sai n’est pas le sautan .. La sorcière que vous avez faite maalkin est le Sautan .. Pas Sai .. Mon cher virat … Aur chup rehna ok .. Mooh mat kholna .. P se vantant de sa position et de l’appel de ta tante ta femme sautan#GhumHaiKisikeyPyaarMein SHRESHTA SATHISH (@drshresh) 9 octobre 2022

Sai est maintenant le personnage de télévision le plus aimé.