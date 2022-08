Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat va-t-il bientôt rencontrer Savi ? Les fans d’Ayesha Singh la soutiennent après que les internautes ont critiqué Sai [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il met en vedette Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma dans le rôle principal. L’émission télévisée a récemment rebondi dans le TOP 2 des charts TRP. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait souvent la une des journaux pour diverses raisons. Cependant, cela fait généralement des nouvelles de se faire troller. Parfois, les acteurs sont trollés, parfois le scénario est trollé et parfois, les gens trollent les créateurs. Récemment, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a fait un bond de 5 ans. Et avant cela, nous avons vu la séparation de SaiRat.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin fait un bond

Ainsi, dans Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma, vedette de l’émission télévisée Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous avons vu l’histoire avancer après l’accident. Sai est présumé mort. Vinayak est de retour avec les Chavans. Pakhi alias Aishwarya Sharma est la mère de Vinayak tandis que Virat est son père. D’autre part, Sai alias Ayesha Singh déménage à Kankavli. Elle est montrée avec une fille Savi, qui est aussi bavarde que Sai. Savi manque à son père. Sai n’a rien révélé à propos de Virat (Neil Bhatt) ou des Chavans à Savi. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est à la mode dans nouvelles de divertissement tous les jours.

Virat va bientôt rencontrer sa fille Savi

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Savi écrire sur un trois, demandant quand son père sera de retour. Virat tombe sur le même arbre et se sent sympathique envers l’enfant sans savoir qu’il s’agit de Savi. Il répondra à son message disant que son père reviendra bientôt. Il semble que les créateurs prévoient un énorme face à face entre Sai, Virat et Savi. Ça va sûrement être intéressant.

Baba kab ayogé Baba jaldi ayenga Excité car Virat va bientôt rencontrer son petit Savi, son petit policier. #sairat #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/MN9taJE0aF ?Rajeshwari? (@TARDIS_Zephyr) 20 août 2022

Les partisans de Sai viennent soutenir Ayesha Singh

Le personnage de Sai alias Ayesha Singh est appelé sur Twitter. Certains internautes, semble-t-il, estiment que Sai n’aurait pas dû cacher la vérité sur sa famille à Savi ou qu’elle n’aurait pas dû éloigner Savi de Virat. Les fans d’Ayesha l’ont soutenue. Découvrez les tweets ici :

Après que fankar ait rendu les lois inutiles, sai n’a pas d’autre choix, elle a dû cacher savi de vō. En parlant de savi au mari agresseur, v stans veut que sai traverse à nouveau la déception / la douleur / l’injustice / la peur ? ! #ghumhaikisikeypyaarmeiin pic.twitter.com/BP4d7udo23 Eshraga (@Eshraga34814038) 20 août 2022

Vinu a donc des problèmes avec ses jambes. J’espère que les créateurs montreront cela comme une conséquence de la maternité de substitution illégale qui a causé des problèmes au développement #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/IB64itlBjV Siya (@siyavt6) 20 août 2022

Abhe tak nous ne savons même pas Ki pourquoi les jambes de vinu sont comme ça et les gens ont commencé à blâmer sai en quittant la maison son entêtement ego et bla bla elle a quitté la maison parce que son mari l’a amenée le jour même où elle l’a fait arrêter #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ||Aparajita|| (@aprajita_ayesha) 20 août 2022

C’est lui qui a tout TERMINÉ quand elle est partie Il aurait pu l’arrêter s’il l’avait voulu. Pourquoi Sai devrait-il parler de Savi à Virat ? Quelle est la garantie qu’il n’arrachera pas Savi et ne le donnera pas à Pakhi ? Lui et sa douleur criminelle feront n’importe quoi ! #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/Ym0xJUIxQ4 Aimer la vie (@Shivikaislove) 20 août 2022

L’habitude de Sai de baat ko pakad kar baith jaana a été la cause de la plupart de leurs problèmes. Elle a fait de même avec deal & zimmedari jaap alors que quoi que Virat fasse, elle ne le verrait tout simplement pas à cause de ce qu’il avait dit pendant leur mariage. Laisser aller #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Saumya (@SPN_FreakSaumya) 20 août 2022

Votre virat préféré est andha dans l’amour familial, en particulier l’amour bhabhi. Pour lui, la femme vient enfin seulement et il a donné la préférence à ses souhaits de bhabhi plutôt qu’à la femme. Aucune femme ne tolérera un mari comme virat Dr Uma (@ Arunima49291523) 20 août 2022

Ouais comme tu as oublié Virat est celui qui a créé le deal et zimmedari ? Et Pakhi était la raison pour laquelle Sai a fait ce Jaap ? Et qu’a fait Virat pour que Sai arrête le jaap ? Acheter de la barbe à papa et du Vada pav ? ? Où a-t-il tenu Pakhi à l’écart ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/Cxnjk8j9DD Aimer la vie (@Shivikaislove) 20 août 2022

Si Sai quitte la maison, Virat a dit que leur relation se terminerait Alors pourquoi Sai doit informer de Savi à Virat ?? L’erreur de la part de Sai n’est pas d’informer sa fille que son père ne fait pas partie de notre vie et de donner de l’espoir à Savi#GhumHaiKisiKeyPyaarMeiin ? (@Barbieedollyyy) 20 août 2022

Ne pitié savi c’est une fille bien élevée sans toxicité. Pitty Vinu qui a dû vivre dans le ventre contraire à l’éthique de pakhi pendant 9 mois n appelle sa mère, vit dans un zoo comme le CN avec un père comme Virat et des grands-parents comme Omi, BK, SK #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Priya (@Priya03803688) 20 août 2022

Pour faire ressembler Sai au vampire ici ? La mère qui a séparé sa fille de son père violent#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/utBE2hUitd Aimer la vie (@Shivikaislove) 20 août 2022

Pendant ce temps, les internautes sont mécontents de la séparation de SaiRat. Ils sont également mécontents du fait que Virat ait choisi de ramener Pakhi à Chavan Nivas mais ait jeté Sai hors de la maison.