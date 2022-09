Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Virat va ENFIN apprendre que Sai est vivant ? Les internautes critiquent les fabricants pour leurs précaps trompeuses [View Tweets]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se prépare pour une tournure intéressante dans les prochains épisodes. Les fans attendent Aïcha Singh alias Sai, Neil Bhatt alias Virat et Aishwarya Sharma alias le face-à-face ultime de Pakhi. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a fait un bond de cinq ans il y a quelques jours. Nous avons maintenant vu Sai et Virat vivre séparément. Alors que Sai est présumé mort par Virat et tous les membres de la famille Chavan, Sai est amère envers Virat car elle sent qu’il n’a jamais vraiment essayé de la retrouver pour la récupérer. Virat et Pakhi sont mariés et ont un fils adoptif Vinayak tandis que Sai s’est révélée enceinte et a maintenant une fille Savi.

Virat pour enfin apprendre que Sai est vivant ?

Maintenant, dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Pakhi dire aux Chavans que le traitement de Vinayak est plus important que de partir en voyage avec Virat. Elle ajoute qu’elle et Virat peuvent partir en voyage à tout moment. Les Chavans la croient. Et maintenant, selon le précap, Vinayak et Virat (Neil Bhatt) voyageraient dans la voiture. Ils semblent se diriger vers Kankauli où Sai (Ayesha Singh) vit avec Savi, sa fille et Usha Maushi. Le traitement de Sai a aidé Vinayak à se sentir mieux et, sans le savoir, Virat et Pakhi (Aishwarya Sharma) ont décidé de faire soigner Vinayak par Sai. En venant au précap, Vinayak appelle Sai et lui demande de partager son adresse. Il met le téléphone sur le haut-parleur et Sai se présente. Virat, qui conduit et écoute l’appel, est choqué en entendant le nom de Sai. Découvrez le nouveau précap de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici:

Les internautes critiquent les fabricants pour un précap trompeur

Ghum Hai Kiskey Pyaar Meiin arrive au Nouvelles du divertissement rubrique tous les jours. Il a une base de fans fidèles qui sont attachés au spectacle. En parlant de précap, il se trouve que la semaine dernière, il y a eu une promo d’un épisode majeur de drame et de révélation de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin qui est devenu viral. On dit que l’épisode devait être diffusé samedi. Cependant, cela ne s’est pas produit ainsi. La semaine dernière, il y a eu le précap de Virat demandant à Pakhi d’avancer ensemble dans leur vie et de recommencer. Il n’a pas été diffusé dans les épisodes, disent les internautes. Et maintenant, ils sont en colère à propos de la même chose et estiment que le nouveau précap est à nouveau trompeur. Découvrez les réactions Twitter ici:

Ne croyez pas le précap s’il vous plaît, nous avons déjà eu assez de faux précaps de l’équipe de tricheurs ghum. Donc c’est aussi faux.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ||KK|| (@tweetlit) 5 septembre 2022

On ne peut pas faire confiance à ces personnes avec des précaps et des promos, elles mentent comme des virat à travers les dents sur le visage du public SP Nagashree (@SPNagashree1) 5 septembre 2022

Il sera exécuté d’une manière différente. c’est un concept que virat saura que sai est vivant. Téléphone pe pata hogaya à virat U-Turn lega apne patni paapi ko informer karane ?? Foolan Bhosale (@foolan_b) 5 septembre 2022

Les téléspectateurs de Maana padega ko dhoka Dene mein no.1 h ghum makers ab purey haftey yehi precap chalega taaki trp public dekhe lekin jo article aaya h usmein yehi likha h pakhi ko pehle pata chalega Sai ou savi k baarey mein ou vo unko milne nahi degi#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/Nd9TrJtzQU tweety (@tweetyktweet) 5 septembre 2022

#AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Kitna b WW karlo rahenge kuch log ghatiya hi; V, P n chavannis agissant comme si donner la priorité au traitement vinu ka par rapport à “virakhi hm” est sm mahanta montrer à quel point l’amour pour vinu est superficiel et superficiel, le précap est trompeur n sera traîné toute la semaine SP Nagashree (@SPNagashree1) 5 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Heureusement, Virat n’a pas encore dit ce qui a été montré dans le précap, mais cela pourrait encore se jouer la semaine prochaine. J’attends avec impatience #SaiRat affronter. Aucune excuse ne peut fonctionner pour Virat puis pour épouser bhabhi qui est un coupable de Sai. Lakshmi, équipe SaiRat (@ Lakshmi21471073) 3 septembre 2022

Arey itne jaldi kya aur 2 mahine lenge Sai Virat ki face off ko ye precap to trp badhane ke liye hai acha hai sai Virat se jitna dur rahe Hume Shanti milegi #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin subhalaxmi sahoo (@subhala86032201) 5 septembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Precap est juste faux … Dans la vraie scène, pakhi sera là à virat place .. ???? Sravya (@KollapudiSravya) 5 septembre 2022

????ye trp public ko ullu banane k liye dekhna asal mein mil nahi paayengey #GhumHaiKisiKeyPyaarMeiin https://t.co/FWmmNpYLpq tweety (@tweetyktweet) 5 septembre 2022

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Il a été dans le top cinq des charts TRP depuis qu’il a commencé à être diffusé.